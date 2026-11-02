Tuttonapoli Porto-Napoli, probabili formazioni: Allegri in emergenza, 3-5-2 e scelte obbligate

Porto-Napoli, probabili formazioni della quarta giornata di Champions League: Allegri alle prese con numerose assenze, Farioli punta sul 4-3-3

Il Napoli torna in campo dopo la sconfitta per 2-0 contro la Juventus. Mercoledì 4 novembre alle ore 21:00, gli azzurri saranno ospiti del Porto all'Estádio do Dragão, nella sfida valida per la quarta giornata della fase campionato di Champions League. Un appuntamento delicatissimo per la squadra di Massimiliano Allegri, alle prese con una vera e propria emergenza infortuni e reduce da un avvio di stagione deludente. Dall'altra parte ci sarà il Porto di Francesco Farioli, protagonista di un percorso impeccabile nel campionato portoghese ma ancora alla ricerca dei primi punti in Europa.

Come arriva il Napoli

Gli azzurri si presentano alla trasferta portoghese dopo il pesante ko contro la Juventus, che ha lasciato la squadra di Allegri all'ottavo posto in Serie A con appena 14 punti in dieci giornate, a 14 lunghezze dalla vetta e a 9 dalla zona Champions. Un rendimento lontano dalle aspettative, aggravato da una serie di problemi fisici che hanno ridotto sensibilmente le alternative a disposizione del tecnico. Il Napoli è chiamato a reagire anche in campo europeo, dove la sfida contro il Porto rappresenta un passaggio importante per il prosieguo del cammino nella competizione.

Come arriva il Porto

Situazione completamente diversa in campionato per il Porto, capolista della Primeira Liga con 30 punti dopo dieci giornate, bottino pieno. La formazione di Farioli è reduce dal netto 4-0 contro l'Estoril, firmato da Froholdt, Borja Sainz, André Silva e Gabriel Veiga. In Champions League, invece, il rendimento è stato opposto: tre sconfitte nelle prime tre partite e ancora nessun punto conquistato. I portoghesi cercano dunque il primo risultato positivo europeo, facendo affidamento sulla solidità mostrata in patria e sul fattore campo.

Le ultime sul Napoli

Massimiliano Allegri deve fare i conti con numerose indisponibilità, soprattutto in difesa. Contro la Juve sono finiti ai box Di Lorenzo e Olivera, che si aggiungono alle assenze di Badiashile, Favasuli e del lungodegente Buongiorno. Se non dovesse farcela neanche Spinazzola, il tecnico azzurro sarà costretto a cambiare sistema di gioco e passare al 3-5-2. L'ipotesi è un pacchetto arretrato formato da Beukema, Rrahmani e Rafa Marin - gli unici arruolabili - con Meret in porta. In mediana è da valutare De Bruyne, ecco allora Gilmour favorito dal 1' insieme a McTominay e Anguissa; sulla corsia destra agirà Politano, dall'altro lato probabilmente andrà adattato Noa Lang. In attacco resta il solo Giovane per affiancare Hojlund: quest'ultimo dovrebbe aver smaltito l'influenza, ma è preallertato Lucca.

Le ultime sul Porto

Francesco Farioli si affiderà al suo 4-3-3, con Diogo Costa tra i pali e la coppia Bednarek-Kiwior al centro della difesa. Alberto Costa è confermato sulla destra, mentre sulla corsia opposta è testa a testa tra Zaidu Sanusi e Martim Fernandes. A centrocampo spazio a Rosario, Froholdt e Gabriel Veiga. In attacco Pepê e Borja Sainz sono i favoriti sugli esterni, mentre Samu Aghehowa è in ballottaggio con André Silva per il ruolo di centravanti.

Le probabili formazioni di Porto-Napoli

NAPOLI (3-5-2) probabile formazione: Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Lang; Giovane, Hojlund. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Ballottaggi: Beukema-Spinazzola 60-40%, Gilmour-De Bruyne 60-40%, Lang-Vergara 55-45%

Indisponibili: Buongiorno, Badiashile, Lobotka, Favasuli, Neres, Alisson Santos, Di Lorenzo, Olivera, Marianucci (fuori lista), Spinazzola (in dubbio)

PORTO (4-3-3) probabile formazione: Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Zaidu; Froholdt, Rosario, Gabriel Veiga; Pepê, Samu Aghehowa, Borja Sainz. Allenatore: Francesco Farioli.

Ballottaggi: Zaidu-Fernandes 55-45%, Aghehowa-André Silva 55-45%, Sainz-Pietuszewski 60-40%

Indisponibili: Smalling, Vasco Sousa, Prpic, Gabriel Mec, William Gomes (in dubbio), Pietuszewski (in dubbio)

Le statistiche chiave

Il Porto arriva alla sfida dopo aver conquistato dieci vittorie nelle prime dieci giornate della Primeira Liga, ma ha perso tutte e tre le gare disputate finora in Champions League. I precedenti europei tra le due squadre sono quattro: due vittorie del Napoli nella Coppa UEFA 1974/75, un successo del Porto e un pareggio negli ottavi di Europa League 2013/14. I portoghesi non vincono da sei partite contro avversarie italiane nelle competizioni UEFA (tre pareggi e tre sconfitte), ma sono imbattuti negli ultimi sei confronti casalinghi contro squadre di Serie A, con quattro vittorie e due pareggi. Dall'altra parte, il Napoli non vince in trasferta in Champions League da sette partite, nelle quali ha raccolto un pareggio e sei sconfitte.

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