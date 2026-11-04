Chi con Hojlund contro il Porto? La scelta di Allegri su Lucca

Chi con Hojlund contro il Porto? La scelta di Allegri su LuccaTuttoNapoli.net
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di Arturo Minervini
Massimiliano Allegri è alle prese con un dubbio di formazione in vista della sfida di Champions League contro il Porto

Massimiliano Allegri è alle prese con un dubbio di formazione in vista della sfida di Champions League contro il Porto. Come riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il ballottaggio principale riguarda Giovane e Vergara, in corsa per una maglia da titolare nel reparto offensivo. Al momento sarebbe Giovane il favorito per affiancare Rasmus Hojlund. L'ex Verona, seconda punta di ruolo, garantirebbe caratteristiche più adatte a supportare il centravanti danese, consentendo ad Allegri di schierare un 3-5-2 con due attaccanti.

Allegri studia l'attacco: Giovane favorito su Vergara per affiancare Hojlund

Diversa, invece, la soluzione che prevede l'impiego di Vergara. In questo caso il Napoli potrebbe disporsi con un 3-5-1-1, con il giovane azzurro nel ruolo di trequartista alle spalle di Hojlund.

Sembra invece destinato alla panchina Lorenzo Lucca, impiegato dal primo minuto nell'ultima sfida di campionato contro la Juventus proprio a causa dell'assenza del danese. Con il ritorno di Hojlund, l'ex Udinese dovrebbe dunque tornare a rappresentare un'alternativa a gara in corso.