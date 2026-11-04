Emergenza laterali, Allegri cambia modulo e chiede un sacrificio a Lang

Emergenza laterali, Allegri cambia modulo e chiede un sacrificio a LangTuttoNapoli.net
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di Arturo Minervini
Le ultime di formazione: Meret tra i pali, Beukema, Rrahmani e Rafa Marin in difesa. De Bruyne parte dalla panchina

Massimiliano Allegri sembra aver sciolto gli ultimi dubbi di formazione in vista della sfida di Champions League contro il Porto. Il Napoli dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2, affidandosi alla coppia offensiva composta da Giovane e Rasmus Hojlund, con il danese nuovamente a disposizione dopo aver smaltito l'attacco febbrile che lo aveva costretto a saltare la gara contro la Juventus.

Allegri sceglie il 3-5-2: Giovane con Hojlund, sorpresa Lang a sinistra

Tra i pali spazio a Meret, mentre il terzetto difensivo sarà composto da Beukema, Rrahmani e Rafa Marin. A centrocampo Politano agirà sulla corsia destra, con Anguissa, Gilmour e McTominay in posizione centrale.

La novità più significativa riguarda la fascia sinistra, dove Noa Lang sarà chiamato a interpretare un ruolo praticamente inedito, considerando le sue caratteristiche prettamente offensive.