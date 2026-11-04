Emergenza laterali, Allegri cambia modulo e chiede un sacrificio a Lang
Massimiliano Allegri sembra aver sciolto gli ultimi dubbi di formazione in vista della sfida di Champions League contro il Porto. Il Napoli dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2, affidandosi alla coppia offensiva composta da Giovane e Rasmus Hojlund, con il danese nuovamente a disposizione dopo aver smaltito l'attacco febbrile che lo aveva costretto a saltare la gara contro la Juventus.
Allegri sceglie il 3-5-2: Giovane con Hojlund, sorpresa Lang a sinistra
Tra i pali spazio a Meret, mentre il terzetto difensivo sarà composto da Beukema, Rrahmani e Rafa Marin. A centrocampo Politano agirà sulla corsia destra, con Anguissa, Gilmour e McTominay in posizione centrale.
La novità più significativa riguarda la fascia sinistra, dove Noa Lang sarà chiamato a interpretare un ruolo praticamente inedito, considerando le sue caratteristiche prettamente offensive.
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