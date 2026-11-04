"Orchestra che suona mentre nave affonda": quotidiani criticano ottimismo di Allegri

Il Napoli è in crisi, eppure Massimiliano Allegri, alla vigilia di Porto-Napoli, ha provato a trasmettere fiducia e ottimismo. In conferenza stampa il tecnico azzurro ha escluso che quella di stasera possa rappresentare l'ultima spiaggia, sottolineando piuttosto la necessità di affrontare una partita di sacrificio e sofferenza. Un atteggiamento che viene così commentato dal Corriere della Sera: quella dell'orchestra che continua a suonare mentre la nave sta affondando.

Napoli, Allegri prova a essere ottimista

“Allegri ha una squadra contata come mai (otto infortunati e due fuori lista), è senza terzini, con De Bruyne a metà. Energia in esaurimento o poco carattere? Max una risposta se l’è data, eppure il suo ottimismo ci racconta che sul Titanic un po’ di musica ancora si sente. Non ci sono alternative, evidentemente, crederci è un dovere morale per una squadra che ha chiuso seconda la scorsa stagione. Lotta e coraggio" si legge sul quotidiano