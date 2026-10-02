Ufficiale De Bruyne fa 200 gol in carriera: tutti i numeri del fenomeno belga

De Bruyne raggiunge 200 gol in carriera contro la Turchia: per il belga anche 300 assist e 23 trofei conquistati.

Un'altra pagina importante nella straordinaria carriera di Kevin De Bruyne. Il centrocampista del Napoli, grazie alla splendida rete realizzata con il Belgio contro la Turchia, ha raggiunto quota 200 gol in carriera tra club e Nazionale. Un traguardo prestigioso per un calciatore che, oltre alla capacità realizzativa, ha costruito gran parte della propria fama sulla straordinaria abilità nel mandare in porta i compagni.

De Bruyne, 200 gol e 300 assist: le cifre della sua carriera

Il gol contro la Turchia porta dunque De Bruyne a 200 reti complessive. La parte più consistente è stata realizzata con il Manchester City, con 108 centri. Seguono i 38 gol con il Belgio, i 20 con il Wolfsburg, i 17 con il Genk, i 10 con il Werder Brema e i 7 realizzati con il Napoli. Ma i gol raccontano soltanto una parte della carriera del fuoriclasse belga. De Bruyne ha infatti raggiunto anche quota 300 assist, confermando la sua eccezionale capacità di incidere direttamente sulle reti delle proprie squadre. A completare numeri da campione ci sono i 23 trofei conquistati nel corso della carriera.

Il dettaglio dei 200 gol:

Genk: 17

Werder Brema: 10

Wolfsburg: 20

Manchester City: 108

Napoli: 7

Belgio: 38