Le probabili formazioni di Sassuolo-Napoli: un altro recupero per Gattuso, dubbio a sinistra

Dopo la vittoria nel derby contro il Benevento, il Napoli scende in campo a Reggio Emilia contro il Sassuolo per restare agganciato al treno Champions. Gattuso dopo gli ottimi rientri di Ghoulam e Mertens, ritrova Manolas e Demme, mentre deve rinunciare allo squalificato Koulibaly e agli infortunati: Osimhen, Lozano e Petagna.

LE ULTIME SUL SASSUOLO - De Zerbi deve rinunciare a Romagna, Boga, Bourabia e l'ex Chiriches e dovrebbe schierare i suoi a specchio col Napoli con un 4-2-3-1, con Muldur, in vantaggio su Toljan, e Rogerio sulle fasce e la coppia Marlon-Ferrari al centro. A centrocampo spazio ad Obiang in mediana al fianco di Locatelli. In avanti l'escluso doverebbe essere Traoré con Maxime Lopez trequartista e Berardi-Djuricic sugli esterni e Caputo unica punta.

LE ULTIME SUL NAPOLI - Gattuso dovrebbe schierare Ospina tra i pali, al centro della difesa lo squalificato Koulibaly dovrebbe essere sostituito da Maksimovic, in coppia con Rrahmani. Sugli esterni Di Lorenzo a destra, mentre a sinistra ballottaggio tra Hysaj e Ghoulam. In mediana torna Demme, che farà coppia con Fabiàn Ruiz, mentre in attacco dovrebbero esserci gli stessi col Benevento: Politano, Zielinski e Insigne alle spalle di Mertens.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Hysaj; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All.: Gattuso.

Ballottaggi: Ospina-Meret 55%-45%, Hysaj-Ghoulam 55-45%, Demme-Bakayoko 70-30%.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Maxime Lopez, Djuricic; Caputo All. De Zerbi.

Ballottaggi: Muldur-Toljan 70%-30%, Makime Lopez-Traoré 80%-20%

ARBITRO: Valerio Marini, assistenti: Ranghetti e Prenna; IV: Maggioni, Var: Mazzoleni, Avar: Paganessi.

DOVE VEDERLA - Diretta Tv su Dazn e diretta radiofonica su Kiss Kiss Napoli/Italia e diretta testuale su Tuttonapoli.net con ampio pre e post-partita