Alisson Santos, che sorpresa! Il colpo di Manna e quella cifra che ora è vantaggiosa

Alisson Santos continua a stupire e il club è pronto a riscattarlo. Il brasiliano arrivato a gennaio dallo Sporting Lisbona ha già conquistato il Maradona, basta poco per chi ha il dna del talento puro. Alisson Santos accelera, sterza e si lascia l'avversario alle spalle, ma sa anche concludere l'azione, rimarca quest'oggi Repubblica, raccontando che il ds Giovanni Manna segue da tempo e ci ha puntato con 3,5 milioni per il prestito oneroso ed un diritto di riscatto da esercitare a giugno di 16,5 milioni.

Riscatto in arrivo per Alisson Santos

La decisione non è stata presa ufficialmente, ma - si legge - se il rendimento di Alisson continuerà a crescere, difficilmente il Napoli se lo farà scappare e acquisterà il brasiliano a titolo definitivo ad un prezzo vantaggioso. La sua valutazione infatti è destinata a crescere perché ha ampi margini di miglioramento. Alisson sta imparando pure la fase difensiva e Conte già ne elogiò pubblicamente l'approccio al lavoro ed all'inserimento. Tant'è che è già diventato un titolare e non ha intenzione di fermarsi adesso.