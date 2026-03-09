Idee per l'estate: in mediana c'è un chiodo fisso nei piani azzurri

Il Napoli guarda già alla prossima stagione e studia possibili rinforzi per il centrocampo. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione dalla dirigenza azzurra c’è quello di João Gomes, centrocampista del Wolverhampton che da tempo è nel mirino del club. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’interesse per il giocatore non è mai tramontato e potrebbe tornare d’attualità in vista della sessione estiva di mercato.

Chiodo fisso per l'estate

Nel quotidiano si legge infatti che “in mezzo al campo resta vivissimo l’interesse per Joao Gomes, il classe 2001 che a Conte avrebbe fatto comodo anche a gennaio ma che potrebbe essere un rinforzo importante in estate”. Il centrocampista brasiliano rappresenterebbe una pedina utile per rafforzare la mediana della squadra allenata da Antonio Conte, soprattutto in una stagione che potrebbe vedere il Napoli impegnato su più fronti. Tuttavia, l’operazione richiederebbe alcune valutazioni legate anche alla composizione della rosa.

Come sottolinea ancora Il Mattino, “bisognerà gestire bene le energie visto che il calciatore resta di passaporto brasiliano, esattamente come gli ultimi due acquisti di gennaio, e ha un contratto in scadenza nel 2030”.