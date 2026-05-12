Bologna, l'MVP Miranda a Dazn: "Grande gara di squadra. Futuro? Ecco qual è l'obiettivo"

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Il terzino del Bologna Juan Miranda ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Napoli vinta 2-3 e valevole per la 36ª giornata di Serie A.

Primo Mvp per te.

"Abbiamo fatto una grande partita di squadra in un campo molto difficile".

Grande soddisfazione, in un'annata in cui però avete fatto meno dell'ultima stagione.

"L'obiettivo deve essere tornare in Europa, perché abbiamo una grande squadra".