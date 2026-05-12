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Rowe batte il Napoli e festeggia sotto la statua di Maradona

Rowe batte il Napoli e festeggia sotto la statua di Maradona TuttoNapoli.net
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Oggi alle 00:10Dai social
di Antonio Noto
Jonathan Rowe si è lasciato andare ai festeggiamenti sotto la statua di Diego Armando Maradona all'interno dell'impianto di Fuorigrotta.

Dopo il successo conquistato contro il Napoli nel monday night della 36ª giornata di Serie A, Jonathan Rowe si è lasciato andare ai festeggiamenti sotto la statua di Diego Armando Maradona all'interno dell'impianto di Fuorigrotta.

L’esterno inglese, entrato nel finale di partita, è stato il protagonista assoluto del match grazie alla rete decisiva realizzata al 92’, un gol spettacolare in acrobazia che ha regalato tre punti pesantissimi alla sua squadra. Di seguito lo scatto diventato virale sui social.