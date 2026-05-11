Podcast Mihajlovic, l'ex vice: "Fummo vicini al Napoli! Sinisa voleva vedere lo Scudetto azzurro..."

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Emilio De Leo, commissario tecnico di Malta ed ex vice-allenatore del Bologna, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli.

Emilio De Leo, commissario tecnico di Malta ed ex vice-allenatore del Bologna, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB: “Mi aspetto una gara aperta e anche spettacolare. Il Napoli ha un obiettivo immediato molto importante da raggiungere e quindi sono sicuro che partirà forte, con le idee chiarissime. Dall’altra parte però c’è una squadra che, quando gioca libera mentalmente e con leggerezza, riesce a esprimersi ancora meglio”.

A proposito di Napoli, ci racconta qualcosa di quel possibile approdo di Mihajlovic sulla panchina azzurra?

“Se non erro fu nel periodo post-Sarri. Ci fu un contatto, un incontro. Noi arrivavamo da ottime stagioni tra nazionale serba e Sampdoria e c’erano diverse richieste”.

Quanto fu vicino il Napoli?

“Per quello che ci risultava, abbastanza. Poi evidentemente non si trovarono tutti i dettagli. Sarebbe stata una grande soddisfazione, soprattutto per me da campano, ma anche per Sinisa, che aveva un legame speciale con Napoli e con i napoletani”.

Che ricordo le resta del rapporto tra Mihajlovic e Napoli?

“Sinisa aveva grande rispetto e simpatia per Napoli. Ricordo anche uno striscione meraviglioso che gli venne dedicato. E mi torna in mente una sua frase: ‘Mi piacerebbe vedere lo Scudetto a Napoli, perché è una gente che ama davvero il calcio’. Mi piace ricordarlo così”.