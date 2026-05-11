Napoli-Bologna 2-3, le pagelle: Alisson non basta, che errori Di Lorenzo! Giovane bocciato, Conte sbaglia i cambi
Milinkovic-Savic 5 - Non vede partite il tiro di Bernardeschi. Tocca solo il rigore di Orsolini. Non perfetto sull’azione del 2-3.
Di Lorenzo 5 - Non legge bene la situazione del gol dello 0-1. Mette un bel pallone a metà del primo tempo. Altra grande sciocchezza sul rigore provocato. A fine primo tempo pesca il jolly.
Rrahmani 6,5 - Si piazza sulle tracce di Castro e vince molti duelli. Gioca una partita di grande livello con la solita tranquillità.
Buongiorno 6 - Non demerita sul piano personale, nonostante le difficoltà del reparto nel primo tempo.
Politano 5 - Qualche cross, ma poco incisivo e con diverse scelte sbagliate in area avversaria. Dall’84 Spinazzola 5,5 - Si perde Rowe sul gol.
Lobotka 5,5- Poco lucido sull’azione che porta Berna al gol. Bene quando c’è da gestire sulla pressione ma non dovrebbe aumentare un pochino il ritmo. Dal 76’ Gilmour 6 - Con applicazione.
McTominay 5,5 - Va vicinissimo al gol su azione d’angolo alla mezz’ora. Liscia su uno schema interessante nel secondo tempo. Non il solito Scott.
Gutierrez 5,5 - Sostiene poco la manovra offensiva e si dedica più a quella difensiva. Nella ripresa trova più coraggio. Dall’86 Mazzocchi sv -
Alisson 7,5 - Subito una sgasata delle sue, ma sbaglia qualche tempo di gioco negli scarichi. Sfrutta alla perfezione il grande assist di Hojlund. Quando punta l’uomo inventa sempre qualcosa.
Giovane 5 - Sbaglia due palle facili in avvio e fa arrabbiare Hojlund per un mancato assist. Nella ripresa qualche buon movimento, ma senza incidere. Dal 76’ Elmas 5,5 - Non graffia.
Hojlund 7- Si muove ma riceve sempre spalle alle porta. Bravo a difendere il pallone sul gol a fine primo tempo. Sul gol del 2-2 fa una giocata meravigliosa.
Conte 5- Brutto primo tempo, la squadra reagisce ma dopo il 2-2 si accontenta troppo. E paga la scelta.
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