Conte a Dazn: “Abbiamo spinto tanto per vincerla, ma non devi perdere! Hojlund? C’è solo lui…”

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Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Bologna perso 2-3

Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Bologna perso 2-3 e valido per la 36^ giornata di Serie A.

Ti ha dato fastidio l'inizio della gara? "Quando vai a pressare devi andare forte, sennò fai solo fatica. Potevamo essere più cattivi nella pressione, cercavamo di prenderli molto alti. Non è la prima volta che ci ritroviamo sotto 2-0, significa che non è un caso. Abbiamo recuperato la partita anche giustamente e abbiamo provato a vincerla spingendo tanto, però poi se non puoi vincere non devi perdere e c'è stata la beffa finale. Non penso che la meritassimo, ma ci sta. Adesso dobbiamo recuperare energie e conquistare la Champions in queste due partite. I ragazzi hanno messo voglia e determinazione, però a volte gli altri ci mettono la coda e il Bologna ce l'ha messa".

Hojlund va più incontro a quello che lei chiede? "Non dimentichiamo che è l'unico attaccante che abbiamo in rosa e sta giocando sempre lui. Avrebbe dovuto avere la possibilità anche di riposare, è giovane e ha tanta energia. Ci sono momenti in cui deve attaccare la profondità e altri in cui deve proteggere palla. Ha solo 23 anni, ha grandi margini e lavora tanto per la squadra".

Alisson può essere il nuovo Kvaratskhelia? "Alisson sta crescendo di partita in partita, cerchiamo di esaltare le sue caratteristiche. Sta facendo molto bene, viene dallo Sporting dove non aveva mai iniziato una partita. Tramite il lavoro sta crescendo e ha margini, ma quando ti conoscono diventa tutto più difficile".