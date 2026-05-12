Ufficiale Un azzurro salta la penultima di campionato: a Pisa Politano non ci sarà

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Oggi alle 00:00 Notizie di di @antonio_noto

Politano era infatti diffidato e sarà assente domenica a Pisa per il match valido per la 37ª giornata di campionato.