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Un azzurro salta la penultima di campionato: a Pisa Politano non ci sarà

Un azzurro salta la penultima di campionato: a Pisa Politano non ci saràTuttoNapoli.net
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Oggi alle 00:00Notizie
di Antonio Noto
Politano era infatti diffidato e sarà assente domenica a Pisa per il match valido per la 37ª giornata di campionato.

Matteo Politano rimedia un cartellino giallo pesante nella sfida interna persa 3-2 contro il Bologna. L'esterno azzurro, ammonito all'84' per un fallo tattico a centrocampo, sarà costretto a saltare la prossima sfida di campionato. Politano era infatti diffidato e sarà assente domenica a Pisa per il match valido per la 37ª giornata di campionato.

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