Podcast Le pagelle di Caporale: "Alisson MVP, difesa e centrocampo insufficienti"

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Radio Tutto Napoli, Carlo Caporale analizza Napoli-Bologna: bocciata la difesa, promosso Alisson, Conte “Richiama tutti coi piedi per terra”.

Il giornalista Carlo Caporale è intervenuto dopo Napoli-Bologna 2-3 con le sue pagelle sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (qui per Iphone o qui per Android):

"Milinkovic-Savic: 6. Un voto quasi politico, nel senso che quando poteva fare qualcosa in più non è riuscito, ma non è una colpa sua. Sul rigore l’ha toccata ma non è riuscito a pararlo, sull’ultima occasione ha respinto il tiro e poi sulla ribattuta ha preso gol. Non ci sono stati errori, ma neanche lampi."

5,5 alla difesa

Al di là delle prove individuali, dove magari possiamo rimarcare anche il ritorno in campo di Di Lorenzo, macchiato però dallo sbaglio sul rigore, ma poi autore anche del gol, ho dato praticamente all’intero reparto un 5 e mezzo, più di stima che altro. Il reparto difensivo del Napoli stasera non mi è piaciuto. Non è stato solo qualche errore individuale, ma la difesa è stata abbastanza immobile. Sul terzo gol, andate a rivedere le immagini: ci sono quattro o cinque giocatori del Napoli e il giocatore del Bologna è solo al centro dell’area, non preso da nessuno. Sembravano i giocatori del calcio balilla, fermi, allineati in maniera immobile. In area di rigore bisogna marcare. Sul primo gol l’abbiamo descritto, poi c’è stata la sbavatura di Di Lorenzo sul calcio di rigore. Se commetti tanti errori, magari non erroracci ma comunque errori, certamente non può essere stata una buona serata per tutti i difensori del Napoli."

Centrocampo da 5

"Non è che le cose siano migliorate. Ho visto un Napoli piatto, che non è riuscito a cambiare passo. È andato a fiammate, ma di base ha fatto fatica, sia con gli esterni Politano e Gutiérrez. A Politano ho dato 5, mi è sembrato ormai un po’ allo stremo delle forze. L’ho visto nel finale, quando ha preso anche il cartellino giallo che gli costerà la squalifica. Un pochettino meglio Gutiérrez, 5 e mezzo, ma ha sbagliato parecchio anche in situazioni tecniche che di solito non sbaglia perché ha qualità nei piedi. Devo dire che anche Lobotka non mi è piaciuto: sul gol di Bernardeschi si è fermato invece di andare in contrasto efficace. Gli è mancata proprio la cattiveria di andare sull’uomo per provare almeno a contrastarlo. Invece Bernardeschi ha avuto tutto il tempo di calciare e da quella posizione può fare male. Anche McTominay si è messo in luce con quel colpo di testa nel primo tempo finito di poco a lato, poi si è dato da fare ma con poca qualità. Quando si è spinto in avanti non ha mai trovato il tempo giusto."

Attacco

"Forse il reparto che mi è piaciuto di più è stato proprio l’attacco. Quelle fiammate sono arrivate tutte dai giocatori offensivi. Alisson è stato il migliore in campo del Napoli: il gol, gli spunti, la voglia. È un giocatore che ti dà energia. Anche lui però avrebbe bisogno ogni tanto di tirare il fiato perché spende tantissimo nell’arco dei 90 minuti. Il Napoli ha bisogno di un alter ego anche da quella parte offensiva perché non può giocarle sempre tutte.

Giovane non mi è dispiaciuto. Si è proposto, ha giocato diversi palloni anche in maniera interessante. C’è stata quella punizione nel primo tempo che, rivista da dietro la porta, sarebbe finita nell’angolo se non fosse stata deviata. È un giocatore che trovando più continuità potrebbe essere utile al Napoli. Ormai in questo finale restano due partite, vediamo se troverà ancora qualche minuto, ma secondo me ha qualità per poter essere in futuro molto utile alla causa azzurra.

Hojlund tra luce e ombra, però comunque l’ho premiato con la sufficienza perché c’è stato. È stato anche decisivo nell’azione che poi ha portato al gol di Di Lorenzo. Anche lui però è un po’ allo stremo delle forze. Conte l’ha ricordato in conferenza: il Napoli non ha un altro attaccante a disposizione da gennaio. Ogni tanto anche lui avrebbe bisogno di rifiatare e di essere alternato. Questo poi lo paghi sul lungo periodo, quando perdi brillantezza e non sei più efficace."

5,5 a Conte

"Dalla panchina poco impatto. Ho dato 6 sia a Elmas che a Gilmour perché almeno sono entrati con impegno e generosità. Hanno spostato poco negli equilibri della partita, però almeno l’atteggiamento c’è stato. Se questo atteggiamento ci fosse stato da parte di tutti sin dal primo minuto forse sarebbe venuta fuori una partita migliore. Non è stato così e quindi 5,5 anche a Conte perché evidentemente non è riuscito ad alzare la tensione. Poi magari il Napoli ci smentirà già dalla prossima partita, quando il risultato peserà ancora di più. A questo punto servirà però una prestazione migliore e chiaramente bisognerà portare a casa i tre punti."