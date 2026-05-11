Live Napoli-Bologna 2-3 (10' Bernardeschi, 34' Orsolini, 47' Di Lorenzo, 48' Alisson, 91' Rowe): il Napoli resta a tre punti dalla Champions

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Il Napoli ospita il Bologna oggi lunedì 11 maggio alle 20.45 per la 36ª giornata di Serie A: segui qui la cronaca diretta in tempo reale

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96' Termina 3-2 in favore del Bologna al Maradona. Il Napoli resta a tre punti dalla qualificazione in Champions League.

93' Angolo battuto da Mazzocchi, centrale il colpo di testa di Rrahmani.

91' Il Bologna passa nel finale. Rowe fa partire l'azione e poi va a concretizzare con una mezza sforbiciata. Napoli nel calderone Champions, a due giornate dalla fine.

90' Concessi 4' di recupero.

87' Cambio per il Napoli: fuori Gutierrez, dentro Mazzocchi.

87' Cross di Spinazzola per McTominay, il colpo di testa termina fuori.

86' Tiro alto di Castro dalla distanza.

84' Cambio per il Napoli: fuori Politano, dentro Spinazzola.

84' Cartelino giallo per Politano che salterà il Pisa.

81' Cambi del Bologna: fuori Pobega, Helland e Ferguson dentro Moro, Heggem e Sohm.

79' Contropiede del Bologna con Rowe, tiro alto.

77' Tiro alle stelle di Ferguson.

76' Cambi per per il Napoli: fuori Lobotka e Giovane, dentro Gilmour ed Elmas.

73' Cambio per il Bologna: fuori Bernardeschi, dentro Rowe.

72' Tiro di Rrahmani dalla distanza.

69' Cartellino giallo per Lucumì.

69' Hojlund conquista un ottimo calcio di punizione, vincendo il duello con Lucumì.

64' Cambio per il Bologna: fuori Joao Mario, dentro Zortea.

61' Palla bassa e tesa di Gutierrez, respinge Pessina.

58' Cartellino giallo per Helland.

56' Sbaglia la misura del cross Orsolini.

55' Alisson prova a smarcarsi e calciare, ma non riesce a dare forza al pallone.

55' Tiro di Politano respinto da Pessina.

49' GOOOOL! Alisson la rimette in parità, finalizzando una bell'azione del Napoli che parte dal cross di Di Lorenzo. Grande giocata anche di Hojlund, assist vincente per la precisione di Alisson.

47' Cartelino giallo per Bernardeschi per fallo su Di Lorenzo.

46' Angolo battuto di Politano, termina alto di poco il colpo di testa di Di Lorenzo.

21.54 Riparte la gara.

48' Termina il primo tempo al Maradona. Il Bologna è in vantaggio per 2-1.

47' GOOOOOL! II Napoli accorcia le distanze con Di Lorenzo. Un rimpallo all'interno dell'area di rigore, favorisce il capitano che si fa perdonare al rigore concesso al Bologna.

45' Concessi 3' di recupero.

42' Errore di Pessina, McTominay si lascia ingolosire dalla porta vuota, ma il tiro è alto.

40' Finta di Santos su punizione, il tiro di Giovane viene deviato in angolo.

38' Cartellino giallo di Joao Mario per un brutto fallo su McTominay.

34' Raddoppio Bologna. Milinkovic-Savic la tocca ma non basta, Orsolini raddoppia il punteggio.

33' Di Lorenzo in ritardo su Miranda, si fa anticipare e commette il rigore.

30' Calcio d'angolo tagliente di Alisson, ci arriva McTominay di testa che sfiora il gol.

27' Il cross di Politano termina tra le mani di Pessina.

23' Tiro al volo di McTominay, deviazione in calcio d'angolo.

22' Politano si prepara per andare a calciare, ma si allunga il pallone e perde l'attimo.

21' Fallo di Pobega su Giovane.

14' Ci riprova Alisson, ma il tiro è di facile preda per Pessina.

13' Sinistro di Giovane pericoloso all'interno dell'area di rigore, respinge Pessina.

12' Bologna ad un passo dal raddoppio. Traversa di Miranda, che si è girato all'interno della rigore sul pallone ricevuto da un tentativo di Orsolini.

10' Bologna in vantaggio al Maradona. Gran botta di sinistro, all'inteneo dell'area di rigore sullo scarico di Miranda.

9' Buona azione del Napoli in contropiede, ma al momento del cross scivola Gutierrez. Sarà rimessa dal fondo per il Bologna.

7' Alisson punta e calcia, il tiro sbatte contro la difesa.

4' Il Bologna prova a costruire tenendo il pallone, poi ci prova dalla distanza Bernardeschi con un tiro sproporzionato.

1' Il primo possesso è del Bologna.

20.46 NAPOLI-BOLOGNA E' INIZIATA!

20.26 - Nel pre-partita di Napoli-Bologna, il centrocampista azzurro Scott McTominay è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Cosa rappresenta per te riavere Di Lorenzo?

"E è fondamentale per noi. Significa tanto, probabilmente uno dei migliori capitani che abbia mai avuto".

Cosa vuol dire per te entrare nel cuore dei napoletani come ha fatto Hamsik?

"Non mi concentro sulle statistiche individuali, ma sulla squadra e la spingo a vincere"

20.22 - Nel pre-partita di Napoli-Bologna, il centrocampista rossoblù Lewis Ferguson è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Ti sei dato una spiegazione a questa stagione?

"Difficile dare una spiegazione. Abbiamo iniziato benissimo, poi secondo me la Supercoppa ci ha fatto male. Dopo siamo usciti dall'Europa League, ma il percorso è stato bellissimo e in campionato dovevamo fare di più. Non abbiamo fatto quello che volevamo".

20.19 - Nel pre-partita di Napoli-Bologna, il tecnico dei felsinei Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Questo stadio ti porta bene e qui hai estimatori.

"Quando inizia una partita, inizia un match dove devi cercare di portare a casa la vittoria se riesci ad essere più bravo dell'avversario. Se vuoi essere competitivo, devi fare prestazione. Ci sono tre partite da onorare e un avversario del genere richiede massima applicazione".

Quanta voglia c'è di tornare a fare bene?

"Stupire arrivando sempre a fare cose grandiose non è facile. Nell'ultimo periodo, dopo l'eliminazione in Europa League e dopo aver balbettato un po' in campionato, c'è stata un po' di delusione e va accettata ma quest'anno qualcosa di bello l'abbiamo regalato. Adesso tre partite non facili, speriamo di farne nostra qualcuna".

Come mai Rowe in panchina?

"Si è allenato non al massimo, col Cagliari ha preso una botta al collo del piede. Vediamo se a gara in corso ci può dare lo spunto che a lui e Berna e Orso sono due di grande livello".

20.15 - Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita della sfida contro il Bologna.

Come mai non c'è De Bruyne?

"In allenamento ha avuto una collisione testa contro testa e si è aperto allo zigomo. Gli hanno messo 4 punti, ha fatto degli esami. Non c'è trauma cranico, ma non gioca".

Quanto conta il ritorno di Di Lorenzo?

"Giovanni rappresenta un po' il Napoli dell'ultimo ciclo che è iniziato da tantissimo tempo. E' l'unico ad aver vinto tutto quello che si è vinto nell'ultimo periodo. Giocatore carismatico e, dopo 15 giorni che è tornato ad allenarsi con noi, era giusto che tornasse titolare".

Il secondo posto avrebbe un valore importante?

"Cerchiamo di fare del nostro meglio. Quest'anno è stata un'annata molto difficile, con situazioni che ci potevano far naufragare. Bravi i ragazzi rimasti a sopperire alle assenze e a tenerci lì. L'Inter ha meritato, la mentalità vincente si dimostra dando anche meriti. Non significa che noi abbiamo perso".

19.55 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Bologna, Monday Night della 36ª giornata di Serie A. Antonio Conte ritrova dopo il lungo infortunio capitan di Di Lorenzo, che torna titolare nella difesa a tre dopo quasi 3 mesi e mezzo. Con lui completano il pacchetto difensivo davanti a Milinkovic-Savic, Rrahmani e Buongiorno. Nessuna novità a centrocampo: in mediana la coppia Lobotka-McTominay, sulle fasce Politano e Gutierrez. In attacco chance dal primo minuto a Giovane, dopo il forfait di De Bruyne, che insieme all'altro brasiliano Alisson Santos agirà sulle trequarti alle spalle di Hojlund.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutiérrez; Giovane, Alisson; Hojlund. All. Antonio Conte. A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Gilmour, Olivera, Elams, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Spinazzola, Anguisssa.

BOLOGNA (4-3-3): Pessina; Joao Mario, Helland, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Bernardeschi. All. Vincenzo Italiano.

19.50 - Kevin De Bruyne salta il match col Bologna, Monday Night della 36ª giornata di Serie A, per un infortunio dell'ultim'ora. A comunicarlo è la SSC Napoli attraverso una nota ufficiale: "Kevin De Bruyne non farà parte del match per un trauma contusivo, con ferita lacero-contusa all'arcata sopraccigliare destra, procuratosi nel corso della rifinitura".

17.00 - Antonio Conte pensa a una scelta inattesa per la sfida contro il Bologna. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Giovane sarebbe vicino a una maglia da titolare, mentre Kevin De Bruyne potrebbe partire dalla panchina nel match in programma stasera al Maradona.

16.30 - In occasione della gara di Campionato contro il Bologna, in programma domani alle ore 20:45, la SSC Napoli invita tutti i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d'inizio, al fine di espletare correttamente le procedure d’ingresso. I tornelli apriranno alle ore 18:15, per consentire l’esecuzione dei controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico.

Le ultime sul Napoli - Antonio Conte potrebbe rilanciare dal 1' il capitano, mentre va verso la panchina Vergara ed è ancora ai box David Neres. Dunque, Milinkovic-Savic tra i pali, terzetto difensivo composto da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno; restano da monitorare le condizioni di Olivera. A centrocampo pronti Lobotka e McTominay, sugli esterni Politano e Gutierrez che è ancora in vantaggio su Spinazzola. Tante critiche in settimana per la prestazione di De Bruyne a Como, ma il belga avrà ancora fiducia dal 1' nel tridente con Alisson Santos e Hojlund.

Le ultime sul Bologna - Vincenzo Italiano farà dei cambi nel suo 4-2-3-1 rispetto all'ultima gara contro il Cagliari. In porta ballottaggio Ravaglia-Pessina, al centro della difesa potrebbe essere ancora Helland e non Heggem ad affiancare Lucumì, mentre sulle corsie spazio a Joao Mario e Miranda. In cabina di regia agirà il duo Freuler-Ferguson, più avanzato sulla trequarti Pobega che è in vantaggio su Sohm, sugli esterni invece Rowe e Orsolini, quest'ultimo in pole su Bernardeschi. Torna Castro a fare da centravanti.

Come arriva il Napoli - Il pareggio a reti bianche di Como ha dato al Napoli un punto importante per la qualificazione alla prossima Champions League, ma è arrivata anche l'aritmetica dello Scudetto consegnato all'Inter che giocherà il prossimo campionato come Campione d'Italia. Già contro i lariani si è rivisto il capitano Di Lorenzo, tornato nell'elenco dei convocati dopo il lungo stop, ma rimasto in panchina per tutta la gara. Stavolta però Antonio Conte potrebbe decidere di lanciarlo dal primo minuto. Rientra dall'infortunio anche Antonio Vergara, assente dal 6 marzo.

Come arriva il Bologna - Il Bologna arriva da tre gare senza gol segnati, con due sconfitte ed un pareggio all'attivo. Per i felsinei di Vincenzo Italiano zero obiettivi e ultime partite da affrontare al meglio possibile per chiudere il campionato in una buona posizione. Non sono previsti rientri in casa Bologna per la sfida di lunedì: assenti Cambiaghi, Vitik e Casale. Non è da escludere un turnover per dare spazio a chi ha giocato di meno durante l'anno.

Il Napoli si prepara ad affrontare il Bologna nel posticipo della 36ª giornata di Serie A allo Stadio Diego Armando Maradona, lunedì 11 maggio alle 20:45. La matematica potrebbe arrivare in quest'occasione: sarà la squadra di Antonio Conte a tagliare anticipatamente il traguardo della qualificazione Champions oppure la formazione di Vincenzo Italiano ad impreziosire il finale di stagione? Gli azzurri, inoltre, hanno tre lunghezze di vantaggio sul Milan e vogliono conservare il secondo posto.

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