Ultim'ora Morisco-Napoli, il Coritiba apre all’addio a gennaio: si attende offerta ufficiale, fissato il prezzo

Il Napoli segue con interesse Pedro Morisco, portiere del Coritiba che ha attirato le attenzioni del calcio europeo. Il club brasiliano fissa il prezzo.

Il Napoli guarda al Brasile per rinforzare il reparto portieri e segue con interesse Pedro Morisco, estremo difensore del Coritiba. Il club azzurro ha già manifestato il proprio apprezzamento per il classe 2004, ma non ha ancora formalizzato un'offerta. Secondo quanto riferito da ESPN, la dirigenza brasiliana si prepara a valutare eventuali proposte già all'apertura della finestra invernale di mercato. Inizialmente, l'intenzione era quella di trattenere il giocatore fino all'estate, quando il suo valore avrebbe potuto attirare ulteriori pretendenti. Tuttavia, all'interno del Coritiba cresce la consapevolezza che sarà difficile riuscire a trattenerlo di fronte a un'offerta importante.

Morisco, il Coritiba fissa il prezzo: servono oltre 10 milioni

Per lasciar partire il portiere, il Coritiba chiede una cifra superiore ai 10 milioni di euro, pari a circa 63 milioni di real brasiliani. L'obiettivo è rendere Morisco la cessione più remunerativa nella storia del club, superando il record stabilito da Igor Paixão, trasferitosi al Feyenoord per 41,6 milioni di real. La società brasiliana detiene attualmente il 70% dei diritti economici del giocatore, mentre la restante quota appartiene al Trieste FC. Il Coritiba vorrebbe inoltre conservare una percentuale sulla futura rivendita, così da beneficiare di un eventuale successivo trasferimento. A 22 anni, Morisco sta vivendo una stagione di grande crescita: considerato uno dei migliori portieri del campionato brasiliano, è stato convocato dal commissario tecnico Carlo Ancelotti per rappresentare la nazionale verdeoro nelle amichevoli successive al Mondiale. Sul suo conto si erano mossi anche Flamengo e Palmeiras, ma la pista europea sembra al momento quella più concreta. Il Napoli resta dunque alla finestra, mentre il Coritiba attende una proposta ufficiale per entrare nel vivo della trattativa.