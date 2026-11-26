Ultim'ora Colpo a sinistra? Rai: "Accordo a un passo per Cacciamani, cifre e dettagli"

Calciomercato Napoli, Cacciamani del Torino vicino secondo Antonello Perillo, giornalista Rai: i dettagli

Napoli vicino a Cacciamani del Torino. Lo scrive sui social, su X, il giornalista Rai Antonello Perillo, con tutti i dettagli di un'operazione che permetterebbe al Napoli di avere a sinistra un giocatore forte, di spessore e di prospettiva avendo appena 19 anni.

"Il Napoli sta per chiudere l’operazione Cacciamani. L’accordo con il Torino è praticamente ad un passo e sarà formalizzato nei primissimi giorni del mercato di gennaio. Al club granata dovrebbe andare una cifra vicina ai 25 milioni di euro più alcuni bonus legati alle presenze del giocatore in maglia azzurra. Accordo totale anche tra il diesse Manna e l’agente del giocatore, Luca Ariatti. Come vi avevo anticipato il 15 novembre, il direttore sportivo è convinto di aver messo le mani su un esterno che può diventare titolare della fascia mancina per lunghissimi anni, come già fatto per la corsia opposta con Favasuli".