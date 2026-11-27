Pasqualin esalta la prova del Napoli: “Ha tenuto bene il campo contro il Man City”

Claudio Pasqualin analizza il rendimento delle italiane in Champions League e promuove la prestazione del Napoli contro il Manchester City.

La prestazione del Napoli contro il Manchester City ha convinto Claudio Pasqualin, che ha promosso la prova degli azzurri nel confronto con la formazione inglese. L'avvocato e operatore di mercato, presidente di AvvocatiCalcio e presidente onorario di Conference403, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com per tracciare un bilancio delle italiane impegnate in Champions League, partendo proprio dai risultati ottenuti: “Se guardiamo i risultati delle partite, sono stati positivi”.

Pasqualin sulle italiane in Champions: “Ho visto un Napoli tenere bene il campo”

Nel corso dell'intervista, Pasqualin ha espresso il proprio giudizio sulle prestazioni delle squadre italiane in Champions, soffermandosi anche sul Como e sull'Inter, impegnata contro lo Stoccarda: “Ho visto un Napoli tenere bene il campo e un Como con la giusta convinzione nei propri mezzi. Mentre l'Inter ha visto contro lo Stoccarda una vittoria poco esaltante sul piano del gioco, sbloccata da un rigore provvidenziale. E poi Lautaro quando entra è una sentenza”.