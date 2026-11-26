Podcast Napoli su Esposito, Laudisa: "C'è già un accordo virtuale! Ma al Sassuolo serve un sostituto"

Carlo Laudisa fa il punto sul mercato del Napoli: le situazioni di De Bruyne, Anguissa e Lobotka, la trattativa per Esposito e il futuro di Lucca.

Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "Il Napoli ha una rosa con giocatori di primo livello, però conosciamo le traversie di questi mesi e le difficoltà che ha dovuto affrontare anche dal punto di vista gestionale. Sentivo che parlavate di Lang: è un successo dell'allenatore quello di aver comunque tenuto la barra dritta nei momenti più difficili dell'olandese. Adesso i risultati si stanno vedendo, perché è un giocatore strategico, un uomo che su quel fronte d'attacco può fare la differenza da qui a fine stagione. Ritengo che a questo punto non sia neppure più sul mercato. Diverso è il capitolo di De Bruyne, perché evidentemente sta facendo una scelta di vita. Adesso vuole avvicinarsi al caldo e credo che alla fine verrà accontentato. Il Napoli cercherà di ottenere il massimo da lui, sia in campo sia dal punto di vista economico, e poi vedremo come verrà sostituito. Il nome di Sebastiano Esposito viene ormai sussurrato in maniera sempre più chiara. Il giocatore nativo di Castellammare può portare quella fantasia che serve ad Allegri".

È plausibile uno scenario in cui a giugno il Napoli non avrà più De Bruyne, Anguissa e Lobotka?

"Mi riservo la possibilità che Lobotka rimanga. Di De Bruyne ho già parlato, mentre su Anguissa credo che le sirene lo accompagneranno altrove. Per Lobotka forse c'è qualche possibilità in più. Dipenderà molto anche dalle sue condizioni fisiche, considerando quello che è accaduto in questi anni. Credo che lui sia affezionato a Napoli ed è sicuramente un giocatore di rendimento. Sono valutazioni in evoluzione, che verranno fatte nei prossimi mesi, dopo che avremo visto anche quale strada prenderà il Napoli sui vari fronti in cui è impegnato".

Allegri sembra essere riuscito a risollevare la squadra proprio nel momento di maggiore difficoltà. Ti sta sorprendendo?

"La sua impronta tecnica è quella di cercare di far dare il meglio a tutti, senza vincolarsi a un copione tattico, cosa che invece ormai caratterizza molti allenatori. Il suo pragmatismo a molti non piace, perché viene accusato di proporre un calcio particolarmente speculativo. Questa è la narrazione in negativo di un allenatore che invece ha fatto sempre del pragmatismo il proprio marchio di fabbrica. Credo che la scelta di De Laurentiis di affidargli questo gruppo sia stata dettata proprio dalla consapevolezza delle qualità dell'allenatore livornese, il cui calcio magari non è bello da vedere, ma che spesso riesce a essere fondamentale anche nella gestione di un gruppo. Certo, al Milan nell'ultima stagione non è andata così, ma lì c'era una situazione interna davvero esplosiva, come poi si è visto. Era una situazione davvero particolare. A Napoli, invece, nonostante le difficoltà e i tanti infortuni, si sta reincamminando sulla retta via".

In quali reparti potrebbe intervenire il Napoli durante il mercato di gennaio? A che punto è la trattativa per Sebastiano Esposito?

"Il Napoli è chiaramente sul mercato, però quello di gennaio è molto difficile per tutti. Nella fattispecie il Napoli deve districarsi tra la soluzione di alcuni nodi interni, di cui abbiamo già parlato. Ho accennato alla situazione di Esposito, con il quale c'è un virtuale accordo. Il Sassuolo, però, lo ha preso in prestito dal Cagliari e quindi va gestita questa vicenda contrattuale. Aggiungo che gli emiliani, che hanno una difficoltà di classifica indovinabile, devono sostituire Sebastiano Esposito. Prima di dare il via libera dovranno trovare un sostituto che sia all'altezza. Per quanto riguarda il resto, abbiamo parlato di Anguissa: rimane, rinnova, verrà sostituito già a gennaio oppure si punterà su un giovane che possa poi raccoglierne l'eredità? Sono tutti interrogativi".

Potrebbe esserci un avvicendamento anche in attacco, considerando le difficoltà di Lorenzo Lucca? E sul fronte portieri?

"Il vero corpo estraneo che è rimasto nel Napoli è Lucca. Non si è inserito, o meglio ha confermato di non essere in linea con quelle che sono le aspettative di tutti, anche negli atteggiamenti. C'è il Bologna che si sta interessando a lui. Se Lucca andrà a Bologna, vedremo quale sarà il sostituto, perché comunque c'è bisogno di un attaccante di ruolo che faccia il vice Hojlund. Poi eventualmente vedremo anche gli sviluppi sul fronte portieri, ma credo che su questo versante ci sia meno allarme in società, considerando comunque che anche Meret è in scadenza. Le tematiche non mancano e il Napoli è sicuramente vigile, però l'apertura delle liste è ancora lontana. In un mese abbondante possono cambiare tante cose, in meglio ma anche in peggio. Ecco perché le valutazioni sul mercato in questo momento sono soltanto orientative, non c'è ancora nulla di concreto".

Si è parlato di un possibile interessamento dell'Inter per Anguissa, che potrebbe ritrovare Zielinski in nerazzurro. Hai avuto conferme in tal senso?

"Credo che l'Inter debba in prospettiva ringiovanire la propria rosa, quindi non mi pare che Anguissa sia un giocatore che possa rientrare nei progetti a lungo termine di rigenerazione. Hanno comunque abbondanza a centrocampo, hanno appena acquistato Jones, anche se è vero che l'inglese si è visto pochissimo finora. Credo che Anguissa sia destinato ad andare all'estero".