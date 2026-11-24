Tuttonapoli McTominay si è trasformato: il mediano di Manchester è ora un goleador implacabile

Scott McTominay trascina il Napoli con sei gol stagionali e una rete ogni 159 minuti. La trasformazione rispetto al Manchester United raccontata dai numeri

Scott McTominay si conferma l'uomo in più del Napoli di Massimiliano Allegri. Il centrocampista scozzese ha deciso anche la sfida contro il Torino, regalando agli azzurri tre punti fondamentali grazie alla rete dalla distanza. Un altro gol pesantissimo in una stagione in cui McFratm continua a dare sfoggio della sua capacità realizzativa. Una trasformazione iniziata con l'arrivo in Italia e il lavoro di Antonio Conte, che ha valorizzato le qualità offensive di un calciatore precedentemente utilizzato soprattutto con compiti di equilibrio e interdizione.

Uragano McTominay: da mediano di rottura a una media gol da bomber

Sei gol tra campionato e Champions League fanno di McTominay il miglior marcatore stagionale del Napoli. Il dato diventa ancora più significativo considerando i minuti giocati: una rete ogni 159 minuti, la migliore frequenza realizzativa della rosa. Lo scozzese è inoltre secondo per expected goals esclusi i rigori, con 3,70 xG, a conferma della sua capacità di arrivare con continuità in posizioni pericolose. I suoi inserimenti senza palla e la presenza negli ultimi metri rappresentano una risorsa imprescindibile per l'attacco azzurro.

Da mediano a goleador: la trasformazione di McTominay

Una prolificità che rappresenta una svolta rispetto al passato. Al Manchester United, dove veniva spesso impiegato da mediano davanti alla difesa o comunque con compiti meno offensivi, McTominay aveva realizzato appena 29 gol in 255 presenze. Numeri agli antipodi rispetto a quelli registrati a Napoli: 13 reti in 36 partite nella stagione 2024/25 e 14 in 44 gare nel 2025/26. Aggiungendo le sei marcature di quest'anno, il bilancio complessivo in azzurro raggiunge 33 gol in 92 presenze. In poco più di due stagioni, dunque, lo scozzese ha già superato il bottino realizzativo accumulato in tutta la precedente esperienza con i Red Devils, pur avendo disputato molte meno partite.

Non solo gol: tiri e corsa da primato

Ma l'impatto di McTominay va ben oltre i gol. Il centrocampista è anche primo nel Napoli per tiri, con una media di 3,7 a partita, un dato che fotografa il suo ruolo da protagonista come finalizzatore numero uno della squadra. A questo si aggiunge un contributo fisico di assoluto rilievo: secondo i dati di SofaScore, percorre mediamente 11,6 chilometri a partita in Serie A, risultando al vertice della classifica interna degli azzurri. Numeri che raccontano un giocatore capace di unire finalizzazione, inserimenti e grande intensità. Da centrocampista difensivo a leader e goleador: McTominay è diventato un calciatore imprescindibile per il Napoli. C'è ancora da discutere per il rinnovo di contratto?