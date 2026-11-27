Sosa: “Visto? Il Napoli poteva giocare come fatto col City! Basta mercato, infortuni..."

L'ex attaccante azzurro promuove la prova contro il Manchester City e rilancia le ambizioni del Napoli: “Ha la qualità per rimontare”.

Il Napoli visto contro il Manchester City può rappresentare il punto di partenza per rilanciare le ambizioni azzurre in campionato. Ne è convinto Roberto Pampa Sosa, che ai microfoni di Radio Marte ha promosso senza riserve la prestazione della squadra di Massimiliano Allegri all'Etihad Stadium, sottolineando come qualità della rosa e atteggiamento possano consentire agli azzurri di recuperare terreno in classifica: “Faccio i complimenti ad Allegri, il suo Napoli ha offerto una prestazione straordinaria contro il City. Se le prestazioni saranno analoghe, il Napoli può rimontare. Ha la qualità nella rosa per fare questo e anche di più. Chi ha raccontato che bisognava aspettare il mercato per competere ha sbagliato. Chi ha detto che a causa degli infortunati si poteva fare poca strada, ha sbagliato. Certo, gli infortuni incidono. Ma se può giocare in quel modo a Manchester, lo può fare contro il Torino, poteva farlo a Venezia e anche domenica con il Sassuolo potrà ripetere questa prova. Da martedì sono molto più fiducioso che gli azzurri possano condurre un campionato importante, giocando però sempre come ieri. Ovviamente aspettiamo conferme dalle prossime partite”. L'ex attaccante si è poi soffermato proprio sulla prossima sfida di campionato contro il Sassuolo, avversario reduce dalla sconfitta contro il Genoa e caratterizzato da una difesa particolarmente vulnerabile: “La squadra neroverde ha la peggiore difesa del campionato, dopo la brutta sconfitta col Genoa sicuramente proverà a difendersi e fare meglio contro gli azzurri. Il Napoli ha acquisito una caratteristica importante, ovvero quella di saper soffrire. Il City costringe tutti gli avversari a chiudersi, ma martedì il Napoli non ha sofferto, finalmente, dentro l'area, tant'è che Haaland non ha toccato palla. Tutte le premesse ci portano a pensare che questo può essere il futuro del Napoli, che resta una squadra forte, a differenza di quanto hanno detto alcuni”.

Sosa sui singoli del Napoli: promossi Gilmour e Hojlund, analisi su Milinkovic-Savic

Nel corso del suo intervento, Sosa ha espresso giudizi anche sulle prestazioni individuali, soffermandosi in particolare su Billy Gilmour, Rasmus Hojlund e Vanja Milinkovic-Savic. Il centrocampista scozzese ha convinto per qualità e capacità di recuperare palloni, mentre l'attaccante danese ha mostrato segnali incoraggianti in fase realizzativa. Più critico, invece, il giudizio sul portiere in occasione della prima rete inglese, mentre sul secondo gol non gli vengono attribuite responsabilità: “Il Napoli ha recuperato Gilmour: lo scozzese ha offerto una prestazione straordinaria, il primo gol è arrivato da un recupero alto con una grande lettura. Hojlund ha di nuovo guardato in faccia al portiere e questo vuol dire che può segnare, come è accaduto del resto. E segnerà ancora. Sul primo gol Milinkovic poteva fare qualcosa di più, perché il pallone gli passa sulla testa. Sul secondo per me non ha responsabilità”.