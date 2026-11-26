Ultim'ora Napoli-Morisco, Romano: “Contatti fitti con gli agenti, ma priorità per gennaio sono altre””

Il Napoli valuta il profilo del classe 2004 del Coritiba, già seguito dagli osservatori azzurri. L'operazione, però, non è una priorità per gennaio.

Il Napoli continua a monitorare Pedro Morisco, giovane portiere brasiliano classe 2004 di proprietà del Coritiba. Il talento sudamericano è da tempo sotto osservazione del club azzurro, che ne ha apprezzato le qualità attraverso il lavoro dei propri scout. Nelle ultime settimane, inoltre, gli agenti del calciatore sono stati in Italia e hanno proposto il suo profilo al Napoli, all'Atalanta e ad altre società. La dirigenza partenopea ha riavviato i contatti con i rappresentanti del giocatore e continua a considerarlo un possibile investimento per il futuro. A fare il punto sulla situazione è stato il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha confermato l'interesse del club di De Laurentiis.

Napoli-Morisco, trattativa in prospettiva: gennaio non è una priorità

L'eventuale operazione, tuttavia, non sembra destinata a concretizzarsi nella sessione invernale di calciomercato. Il Napoli considera Morisco un profilo interessante, ma non intende assecondare richieste economiche troppo elevate: le cifre circolate in Brasile, nell'ordine dei 12-13 milioni di euro, non sarebbero attualmente in linea con la valutazione del club. I dialoghi con gli agenti proseguiranno, ma l'orizzonte più plausibile è quello estivo. Per gennaio, infatti, la società azzurra ha individuato altre priorità e ritiene di avere sufficienti garanzie tra i pali nonostante l'infortunio di Meret, considerando la presenza di Milinkovic-Savic e i tempi di recupero del portiere italiano, che non dovrebbe restare fuori fino al termine della stagione. Morisco resta dunque un'opportunità da seguire in prospettiva: se i contatti dovessero portare a un'intesa, il brasiliano potrebbe diventare uno dei primi rinforzi del Napoli per la stagione 2027/28.