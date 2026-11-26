Podcast Svolta Lang? Laudisa assicura: "Non è più sul mercato! Un successo di Allegri"

Noa Lang finalmente comincia a convincere, mettendo a tacere le voci di un possibile addio a gennaio: ne parla Carlo Laudisa.

Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "Il Napoli ha una rosa con giocatori di primo livello, però conosciamo le traversie di questi mesi e le difficoltà che ha dovuto affrontare anche dal punto di vista gestionale. Sentivo che parlavate di Lang: è un successo dell'allenatore quello di aver comunque tenuto la barra dritta nei momenti più difficili dell'olandese. Adesso i risultati si stanno vedendo, perché è un giocatore strategico, un uomo che su quel fronte d'attacco può fare la differenza da qui a fine stagione. Ritengo che a questo punto non sia neppure più sul mercato. Diverso è il capitolo di De Bruyne, perché evidentemente sta facendo una scelta di vita. Adesso vuole avvicinarsi al caldo e credo che alla fine verrà accontentato. Il Napoli cercherà di ottenere il massimo da lui, sia in campo sia dal punto di vista economico, e poi vedremo come verrà sostituito. Il nome di Sebastiano Esposito viene ormai sussurrato in maniera sempre più chiara. Il giocatore nativo di Castellammare può portare quella fantasia che serve ad Allegri".

È plausibile uno scenario in cui a giugno il Napoli non avrà più De Bruyne, Anguissa e Lobotka?

"Mi riservo la possibilità che Lobotka rimanga. Di De Bruyne ho già parlato, mentre su Anguissa credo che le sirene lo accompagneranno altrove. Per Lobotka forse c'è qualche possibilità in più. Dipenderà molto anche dalle sue condizioni fisiche, considerando quello che è accaduto in questi anni. Credo che lui sia affezionato a Napoli ed è sicuramente un giocatore di rendimento. Sono valutazioni in evoluzione, che verranno fatte nei prossimi mesi, dopo che avremo visto anche quale strada prenderà il Napoli sui vari fronti in cui è impegnato".