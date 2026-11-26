Podcast Guida per Sassuolo-Napoli, Forgione: "Era un problema di percezione, non di reale pericolosità"

Angelo Forgione analizza il futuro di Allegri, le strategie di mercato del Napoli, il dualismo tra Meret e Milinkovic-Savic e la prossima sfida al Sassuolo.

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "Guida designato per Sassuolo-Napoli? Era una scelta sua, sicuramente avrà cambiato idea nel corso del tempo e avrà capito che fosse una scelta forse antitetica rispetto al ruolo che ricopre, quello di giudice onesto e imparziale in campo. Sarà tornato sui suoi passi, ma anche le discussioni che furono fatte all'epoca erano certamente esagerate e non centravano l'obiettivo. Era una sua questione personale, non si sentiva sicuro, ma non c'entrava niente la pericolosità della piazza. Era una questione di percezione della propria insicurezza. La sicurezza è spesso una questione sia di percezione che di realtà, evidentemente lui aveva una percezione deformata. Avrà capito che non aveva nessun senso, anche perché non mi sembra che viva nel cuore del tifo napoletano, vive in provincia e non mi sembra che ci siano particolari problemi di ordine pubblico in questo senso. La notizia lascia spazio a diverse interpretazioni, ma secondo me dal punto di vista sociologico va interpretata così".

Restando sul piano sociologico, come giudichi gli insulti a sfondo discriminatorio ricevuti da Lorenzo Insigne durante Padova-Sampdoria?

"Purtroppo il tifo, soprattutto in certi ambienti, è ancora ancorato a determinati stereotipi. Spesso vediamo tifoserie rivolgere degli insulti ai calciatori di colore, quando magari quelle stesse tifoserie hanno in squadra un calciatore nero. Lo stesso vale per i napoletani: pensiamo agli udinesi che attaccavano i napoletani e poi avevano la loro bandiera proprio in un napoletano, Antonio Di Natale. Sono inciampi in cui si cade quando ci sono stereotipi e modi di fare che passano per normalità. Poi, quando vengono redarguiti, ti vengono a raccontare che si tratta soltanto di tifo. Secondo me, più che di solo tifo, si tratta di sola stupidità. La goliardia è la scusa dei poveri di cultura, di quelli che non sanno come giustificare la propria ignoranza".

Dopo il grande dispendio di energie a Manchester, contro il Sassuolo sarà necessario ricorrere al turnover?

"Il Napoli dovrà cambiare giocoforza, perché alcune energie vanno rigenerate e non si può chiedere troppo a chi ha già giocato martedì in Champions League. È stata una partita che, al di là dello sforzo fisico, ha portato via anche molte risorse psicologiche. Il Napoli ha fatto un grande sforzo per uscire alla grande da quella partita e tutto questo si riversa anche sul fisico. Il calcio ormai è allo sfascio sotto il profilo della gestione degli infortuni. È qualcosa che andrebbe analizzato più profondamente, ma di cui nessuno si prende carico perché è un problema generale. Si gioca veramente troppo, gli infortuni sono dietro l'angolo e un buon staff deve saper gestire tutte le energie che vengono spese nelle partite. Adesso il Napoli ha la possibilità di inserire qualche calciatore che a Manchester non c'era. È comunque una partita assolutamente importante. Devo fare fede a quello che ha detto a Manchester lo stesso Allegri, il quale ha parlato del Sassuolo come di una partita più importante di quella contro il City. Se a Manchester ha fatto una grande partita, mi aspetto un partitone a Reggio Emilia".

Il Napoli sembra orientato a investire nuovamente sui giovani nel mercato di gennaio. È la strada giusta per rimediare agli errori commessi in estate?

"Mi pare che l'indirizzo sia quello giusto. Bisogna aspettare fino a giugno per capire quali siano i veri equilibri da spostare e quali calciatori di un certo livello andare ad acquistare. È giusto, però, che il Napoli già da gennaio torni a investire su ragazzi emergenti, su calciatori non di grido, che non abbiano grandi ingaggi. È chiaro che non tutte le ciambelle riescono col buco, però il Napoli deve fare degli acquisti mirati e sperare che quanti più calciatori possibile tra quelli acquistati vengano fuori e comincino a rigenerare questo club. In questo momento la prima squadra ha delle problematiche legate all'età avanzata e alle energie mentali e fisiche ormai profuse. Bisogna tornare a fare questo tipo di investimenti".

Quello di gennaio dovrà essere il mercato del Napoli di Allegri oppure quello del Napoli del futuro, indipendentemente dall'allenatore?

"Un po' e un po'. È chiaro che Allegri ha rischiato fortemente nelle settimane passate, ma è riuscito in qualche modo a mantenere la panchina. Lui è agevolato in questo senso perché forse quest'anno De Laurentiis si sarà anche un po' rassegnato all'andazzo, però vuole investire su questo allenatore, a meno di clamorosi disastri da qui a gennaio. Immagino quindi che Allegri abbia conservato il posto e arriverà fino a giugno. Bisognerà capire le richieste dell'allenatore, che però non avrà l'ultima voce in capitolo. L'allenatore indicherà dei profili e poi sarà il club a decidere su quali calciatori andare. Il Napoli deve tornare a fare quello che faceva prima di Conte, ovvero compiere delle scelte in prima persona con il direttore sportivo, magari anche con la voce del presidente, che ha sempre l'ultima parola, e poi accontentare l'allenatore almeno per quanto riguarda i profili, non necessariamente per quanto riguarda i nomi. Con Conte è successo diversamente rispetto ad altri allenatori. Il Napoli deve tornare a fare quello che ha sempre fatto, perché quella è stata la strada che lo ha portato in alto".

Chi ti aspetti di vedere in campo dal primo minuto contro il Sassuolo?

"Mi aspetto e sarei molto felice di vedere Favasuli in campo. A questo punto c'è e bisogna cominciare a metterlo dentro. Non so se partirà dall'inizio, ma la mia indicazione è questa: secondo me può giocare dal primo minuto. C'è anche Neres in più da poter sfruttare. Bisognerà capire da qui a sabato, alla chiusura degli allenamenti, che tipo di ritmo avrà acquisito, però secondo me, se sarà abile, potrà giocare già dal primo minuto".

L'ultimo infortunio di Meret potrebbe segnare la fine della sua esperienza al Napoli?

"Questo infortunio può essere decisivo in tal senso, perché bisognerà capire che tipo di rendimento avrà Milinkovic-Savic e poi quale sarà il progetto sul nuovo portiere che il Napoli sta seguendo. Bisogna capire se verrà preso per fare il secondo oppure per lanciarlo direttamente come titolare, se il Napoli vorrà avere fiducia in questo portiere. Se queste dovessero essere davvero le indicazioni, evidentemente il Napoli vorrebbe svoltare e cambiare completamente rotta. Potrei anche aspettarmi che a giugno sia Meret che Milinkovic-Savic salutino e che venga preso anche un altro portiere. Quello del portiere è sempre un ruolo molto delicato. Meret comunque ha dato un certo affidamento, è stato molto criticato in questi anni, ma è sempre stato un portiere di discreta affidabilità. Non certo quello che ti cambiava le sorti degli incontri, però è stato anche in Nazionale fino all'anno scorso. Se la scelta è quella di chiudere il rapporto dopo tanti anni, ci può stare. Meret sarebbe anche libero di cercarsi una squadra in cui possa essere indiscutibilmente titolare e sarebbe giusto, perché questo dualismo con Milinkovic-Savic è deleterio per entrambi".

Perché secondo te non è mai scattata del tutto la scintilla tra Meret e la tifoseria napoletana?

"Sicuramente ha inciso il suo carattere, che non è particolarmente aperto. È un ragazzo molto discreto, non dico chiuso, e rispecchia molto il carattere friulano. Questo dal punto di vista ambientale non lo ha aiutato, così come non lo hanno aiutato gli allenatori che spesso gli hanno preferito altri portieri. Ha trovato la sua titolarità quasi per caso nell'anno dello scudetto. Ci sono state tante situazioni che non lo hanno valorizzato. Quando è riuscito a giocare da titolare ha commesso degli errori, per carità, alcuni li ricordiamo ancora, ma tutti i portieri oggi commettono errori e le cosiddette papere. Il portiere è molto più coinvolto nel gioco, soprattutto con i piedi, e quindi cade più facilmente in errore rispetto al passato. Non succede soltanto a Meret. Noi ricordiamo i suoi errori perché da lui ci aspettiamo la saracinesca che purtroppo non è e non può essere. Se dovesse davvero finire il suo rapporto con il Napoli, lui ricorderà sempre questa esperienza e anche noi ci ricorderemo di lui. È il portiere di due scudetti, non c'è discussione. Garella e Giuliani ne hanno vinto uno a testa, quindi dal punto di vista numerico è comunque il portiere che ha vinto di più a Napoli".