Tutte le ragioni di Conte. Schiantato il Palermo

vedi letture

Gran bel Napoli che chiude la pratica velocemente

Ha avuto ancora ragione Antonio Conte, 10 cambi, tutte le seconde linee in campo e una squadra che non aveva giocato mai insieme. Palermo schiantato e tutti a casa. Un primo tempo facile facile. Il Napoli in soli 11 minuti chiude la pratica. Ci pensa Ngonge che prima insacca su giocata di Raspadori e Sirigu che non trattiene. Poi ci pensa Lobotka a servire Ngonge che con un gran diagonale raddoppia. Il Napoli gioca con tranquillità e il Palermo prova ad uscire dal guscio con Caprile che rischia in uscita e poi con i rosanero che prendono anche un palo. Il terzo gol arriva con Juan Jesus che servito da corner da Neres.

Nella ripresa il Napoli continua a spingere mentre il Palermo resta in 10 per un fallo di Vasic su Gilmour. Il Napoli trova il quarto gol con Neres ben servito da Simeone. Il quinto gol arriva con McTominay appena entrato insieme a Lukaku che gli dà un assist al bacio. Qualificazione in cassaforte e ora andremo a Roma per sfidare la Lazio.