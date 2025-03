Foto A Torre Annunziata nasce l'Immobile Academy: "Per un futuro dei ragazzi della mia terra"

vedi letture

Ciro Immobile festeggia un traguardo importantissimo, un omaggio che lui ha voluto fare alla sua terra: a Torre Annunziata nasce l’Immobile Academy e alle 15 di oggi, giovedì 20 marzo, verrà inaugurato il nuovo “Centro sportivo Franco Parlati“. Questo è il post pubblicato dall'attaccante del Besiktas su Instagram:

"Quando ero piccolo, giocare a calcio mi ha aiutato ad avere un futuro. Ed è quello che con questa Academy mi auguro per i nostri bambini e ragazzi. Lo sport ti insegna valori importanti che si possono applicare nella vita di tutti i giorni per diventare persone migliori. Non so dove sarei adesso se non avessi avuto l’opportunità di calciare un pallone da bambino ed essere stato visto da qualcuno. Lo sport è amicizia, famiglia, disciplina, ma anche un gioco: e da noi i bambini devono giocare senza pensare alla competizione, perché è il miglior modo di imparare il calcio. Voglio dividere la mia fortuna con tutti loro e offrirgli strutture di livello dove trascorrere il tempo sia un piacere".