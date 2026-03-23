Pistocchi: "Inter inefficace da 2 mesi: fuori col Bodo e riaperto Scudetto che era chiuso"
Il giornalista Maurizio Pistocchi, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato il passo falso dell'Inter che riapre la corsa Scudetto con Napoli e Milan. Di seguito le sue dichiarazioni: "Una brutta Inter, in crisi di giuoco e in difficoltà sul piano fisico, dopo la sconfitta nel derby e il pari con l’Atalanta lascia due punti preziosi anche al Franchi: sono già 12 i punti persi dai nerazzurri da situazioni di vantaggio. Nonostante il gol di Pio Esposito dopo e un’altra occasione fallita al sempre da Esposito, i nerazzurri soffrono la brillantezza e l’aggressività della Fiorentina, che spreca due favorevoli occasioni, con Gudmundsson e Kean.
La ripresa è tutta della Viola, al 78’ Barella perde un pallone sanguinoso al limite dell’area, Sommer respinge corto il diagonale di Gudmundsson e Ndour infila il pallone dell’1-1. La reazione dei nerazzurri è furiosa, ma De Gea è bravissimo e al 94’ salva su Esposito. L’Inter conserva sei punti sul Milan e sette punti sul Napoli, ma non è più la squadra coesa ed efficace di due mesi or sono, poco organizzata in fase di non possesso e inefficace in fase di possesso: in un mese i nerazzurri hanno subito la clamorosa eliminazione dalla Champions e riaperto la lotta per il titolo che era chiusa".
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