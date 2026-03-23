Foto Juan Jesus, anteprima di nozze con dedica da brividi: "Ho scelto te, manca poco..."

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Juan Jesus pronto al grande passo: il difensore del Napoli sposerà Fabiana Cervelli, la dedica social emoziona i tifosi azzurri

Juan Jesus sta per sposarsi: ad aprile 2025 il difensore del Napoli aveva fatto la proposta di matrimonio alla sua Fabiana, adesso sul suo Instagram ha postato gli scatti dell'anteprima di nozze accompagnati da una bellissima dedica. "L’amore è una scelta, perché la verità è che non tutto andrà sempre come vorremmo. Ma amare è restare, anche quando tutto è confuso e difficile. Sono i momenti belli, sereni e felici a dare il giusto peso a tutto.

Ed io ho scelto te, Fabiana Cervelli, con le tue qualità e i tuoi difetti (pochi). Perché sei luce, sei casa e sei tutto quello che ho sempre desiderato. E manca poco per costruire finalmente la nostra vita, la nostra famiglia. (P.S: Questi sono solo alcuni scatti di prova per quello verrà)". Di seguito le foto.