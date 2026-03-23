Krol torna a giocare al Maradona: "Napoli il mio amore unico, che emozione!"

Krol torna a giocare al Maradona: "Napoli il mio amore unico, che emozione!"TuttoNapoli.net
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Oggi alle 20:20Dai social
di Davide Baratto
Ruud Krol torna al Maradona per la "Notte dei Leoni" del 26 maggio: lo storico ex capitano olandese protagonista dell'evento benefico di Legends Napoli

Manca sempre meno alla “Notte dei Leoni”, evento benefico in programma a fine maggio allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. L’associazione Legends Napoli ha annunciato sul proprio account Instagram la presenza di Ruud Krol, storico calciatore della squadra partenopea. L'ex difensore olandese tornerà così nello stadio dove aveva giocato dal 1980 al 1984 per una serata speciale.

Questo il comunicato: "26 Maggio 2026, Stadio Maradona ore 20:30, lo Ruud Krol torno a casa a Napoli, la mia esperienza più bella, il mio amore unico dove ho ricevuto dai tifosi più amore di tutti i trofei e di tutte le Champions conquistante nella mia carriera. Scendere in campo e abbracciarvi tutti sarà una emozione fortissima. Forza Napoli Sempre".