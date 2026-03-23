Krol torna a giocare al Maradona: "Napoli il mio amore unico, che emozione!"
TuttoNapoli.net
Ruud Krol torna al Maradona per la "Notte dei Leoni" del 26 maggio: lo storico ex capitano olandese protagonista dell'evento benefico di Legends Napoli
Manca sempre meno alla “Notte dei Leoni”, evento benefico in programma a fine maggio allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. L’associazione Legends Napoli ha annunciato sul proprio account Instagram la presenza di Ruud Krol, storico calciatore della squadra partenopea. L'ex difensore olandese tornerà così nello stadio dove aveva giocato dal 1980 al 1984 per una serata speciale.
Questo il comunicato: "26 Maggio 2026, Stadio Maradona ore 20:30, lo Ruud Krol torno a casa a Napoli, la mia esperienza più bella, il mio amore unico dove ho ricevuto dai tifosi più amore di tutti i trofei e di tutte le Champions conquistante nella mia carriera. Scendere in campo e abbracciarvi tutti sarà una emozione fortissima. Forza Napoli Sempre".
Pubblicità
Dai social
Copertina Da 0 a 10: l'incredibile apertura di Conte, il pazzesco dato di McTominay, il mistero Lukaku e il salmone Buongiorno di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
06 apr 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Milan
In primo piano
Allarme Inter, Gazzetta: "È bollita, fanno bene a crederci Napoli e Milan! Chivu ha sbagliato preparazione?"
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Roba straordinaria in 7 mesi! Finalmente un clean sheet! Sul doppio play..."
Pierpaolo MatroneRinnovo Spinazzola, Sky: vuole restare, ma c'è la Juventus! Ecco le due offerte sul piatto
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la mossa del terrorizzato Marotta, l'annuncio scioccante di Conte e gli sfigati che non 'sentono' De Bruyne
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com