Alvino: "Open Var mette a tacere avvelenatori di pozzi che affollano studi tv per accontentare Marotta!"

Alvino: "Open Var mette a tacere avvelenatori di pozzi che affollano studi tv per accontentare Marotta!"
Oggi alle 18:30Dai social
di Antonio Noto
Il giornalista commenta sul le dichiarazioni a 'Open Var' di Mauro Tonolini, ex arbitro e oggi componente CAN sul rigore reclamato dall'Inter.

>Il giornalista Carlo Alvino commenta sul proprio account X le dichiarazioni a 'Open Var' di Mauro Tonolini, ex arbitro e oggi componente CAN sul rigore reclamato dall'Inter per un tocco di mano di Pongracic all'interno dell'area di rigore della Fiorentina: "Open Var mette a tacere gli ex arbitri avvelenatori di pozzi che affollano gli studi televisivi (e non solo), i quali invece di spiegare il regolamento sono lì solo per accontentare il potente di turno! Leggasi Giuseppe Marotta! Sarà un finale di campionato da temere!".