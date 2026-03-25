Cambio norme Figc sul mercato, Alvino: "Hanno prima penalizzato il Napoli! Siamo il loro incubo"

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"Operare con onestà rispettando le regole, come fa il Napoli, è materia sconosciuta in Italia!".

Arrivano modifiche importanti alle norme economico-finanziarie della FIGC e le novità riguardano da vicino anche il Napoli, che negli ultimi mesi era stato limitato sul mercato dai parametri federali. Come riportato da Calcio e Finanza, il Consiglio federale ha approvato alcune variazioni al Titolo VI delle NOIF, la sezione che disciplina i controlli sui conti dei club professionistici. Ora le regole cambiano e dalla sessione estiva 2026 sarà possibile coprire eventuali squilibri anche attraverso l’utilizzo delle riserve di utili, a patto che siano contabilizzate e vincolate alla copertura delle eccedenze.

La protesta di Alvino sul ritardo della FIGC

Carlo Alvino protesta fortemente, a mezzo social, per il ritardo nella modifica nella norma: "Bisognava farlo prima! Penalizzare il Napoli la scorsa finestra di mercato, con il tacito assenso di Gravina, era obbligatorio per Inter, Milan, Juve e Roma. Siamo il loro incubo. Operare con onestà rispettando le regole, come fa il Napoli, è materia sconosciuta in Italia!