Cambio norme Figc sul mercato, Alvino: "Hanno prima penalizzato il Napoli! Siamo il loro incubo"
Arrivano modifiche importanti alle norme economico-finanziarie della FIGC e le novità riguardano da vicino anche il Napoli, che negli ultimi mesi era stato limitato sul mercato dai parametri federali. Come riportato da Calcio e Finanza, il Consiglio federale ha approvato alcune variazioni al Titolo VI delle NOIF, la sezione che disciplina i controlli sui conti dei club professionistici. Ora le regole cambiano e dalla sessione estiva 2026 sarà possibile coprire eventuali squilibri anche attraverso l’utilizzo delle riserve di utili, a patto che siano contabilizzate e vincolate alla copertura delle eccedenze.
La protesta di Alvino sul ritardo della FIGC
Carlo Alvino protesta fortemente, a mezzo social, per il ritardo nella modifica nella norma: "Bisognava farlo prima! Penalizzare il Napoli la scorsa finestra di mercato, con il tacito assenso di Gravina, era obbligatorio per Inter, Milan, Juve e Roma. Siamo il loro incubo. Operare con onestà rispettando le regole, come fa il Napoli, è materia sconosciuta in Italia!
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Milan
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro