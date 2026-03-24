Serie A, valori di mercato: nessun giocatore del Napoli nella top 11 di Transfermarkt
Secondo l’ultimo aggiornamento dei valori di mercato pubblicato da Transfermarkt, nessun giocatore del Napoli figura nella top 11 del campionato. Un dato sorprendente, considerando il rendimento della squadra azzurra, e che conferma il paradosso del club partenopeo, il cui valore di mercato complessivo resta competitivo ma non spicca nelle valutazioni individuali dei giocatori. Il portale tedesco, ormai punto di riferimento anche per gli organi federali nelle recenti vicende legate alle plusvalenze, conferma come il mercato percepisca alcuni profili di altre squadre come più preziosi.
Classifica dei giocatori più costosi e il ruolo di Hojlund
Il giocatore più costoso del campionato resta Lautaro Martinez, valutato 85 milioni di euro, seguito da Kenan Yildiz della Juventus (75 milioni) e da Alessandro Bastoni dell’Inter (70 milioni). Tra i giovani in crescita figura Rasmus Hojlund, valutato 50 milioni e tra i dieci giocatori più cari della Serie A, ma nel modulo 3-2-3-2 scelto come riferimento per la top 11 il suo ruolo offensivo viene “sorpassato” da Rafael Leao (65 milioni), accoppiato a Lautaro come punta, mostrando come il valore di mercato non coincida sempre con l’impatto effettivo in campo.
Valori di mercato Serie A, la top 11 “tattica”: Svilar (35 milioni); Bisseck (40), Bastoni (70), Dimarco (50); Barella (50), Koné (50); Pulisic (50), Nico Paz (65), Yildiz (75); Lautaro (85), Leao (65).
Valori di mercato Serie A, i 10 giocatori più costosi:
1. Lautaro - Inter 85 milioni di euro
2. Kenan Yildiz - Juventus 75
3. Alessandro Bastoni - Inter 70
4. Nico Paz - Como 65
5. Rafael Leao - Milan 65
6. Christian Pulisic - Milan 50
7. Rasmus Hojlund - Napoli 50
8. Marcus Thuram - Inter 50
9. Nicolò Barella - Inter 50
10. Federico Dimarco - Inter /Manu Koné - Roma
Cambiano i valori di mercato e la 🔝1⃣1⃣ dei più preziosi 💎 della Serie A assume questo volto dopo l'aggiornamento di primavera.#VdM #ValoriDiMercato #SerieA #TMtopXI #top11 #topXI pic.twitter.com/2L115WG5Tm— Transfermarkt.it (@TMit_news) March 24, 2026
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Milan
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro