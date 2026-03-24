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Serie A, valori di mercato: nessun giocatore del Napoli nella top 11 di Transfermarkt

Serie A, valori di mercato: nessun giocatore del Napoli nella top 11 di TransfermarktTuttoNapoli.net
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Oggi alle 22:40Dai social
di Francesco Carbone
Secondo l’ultimo aggiornamento dei valori di mercato pubblicato da Transfermarkt, nessun giocatore del Napoli figura nella top 11 del campionato.

Secondo l’ultimo aggiornamento dei valori di mercato pubblicato da Transfermarkt, nessun giocatore del Napoli figura nella top 11 del campionato. Un dato sorprendente, considerando il rendimento della squadra azzurra, e che conferma il paradosso del club partenopeo, il cui valore di mercato complessivo resta competitivo ma non spicca nelle valutazioni individuali dei giocatori. Il portale tedesco, ormai punto di riferimento anche per gli organi federali nelle recenti vicende legate alle plusvalenze, conferma come il mercato percepisca alcuni profili di altre squadre come più preziosi.

Classifica dei giocatori più costosi e il ruolo di Hojlund

Il giocatore più costoso del campionato resta Lautaro Martinez, valutato 85 milioni di euro, seguito da Kenan Yildiz della Juventus (75 milioni) e da Alessandro Bastoni dell’Inter (70 milioni). Tra i giovani in crescita figura Rasmus Hojlund, valutato 50 milioni e tra i dieci giocatori più cari della Serie A, ma nel modulo 3-2-3-2 scelto come riferimento per la top 11 il suo ruolo offensivo viene “sorpassato” da Rafael Leao (65 milioni), accoppiato a Lautaro come punta, mostrando come il valore di mercato non coincida sempre con l’impatto effettivo in campo.

Valori di mercato Serie A, la top 11 “tattica”: Svilar (35 milioni); Bisseck (40), Bastoni (70), Dimarco (50); Barella (50), Koné (50); Pulisic (50), Nico Paz (65), Yildiz (75); Lautaro (85), Leao (65).

Valori di mercato Serie A, i 10 giocatori più costosi:
1. Lautaro - Inter 85 milioni di euro
2. Kenan Yildiz - Juventus 75
3. Alessandro Bastoni - Inter 70
4. Nico Paz - Como 65
5. Rafael Leao - Milan 65
6. Christian Pulisic - Milan 50
7. Rasmus Hojlund - Napoli 50
8. Marcus Thuram - Inter 50
9. Nicolò Barella - Inter 50
10. Federico Dimarco - Inter /Manu Koné - Roma