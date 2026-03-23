Lucca, che gioia: l'attaccante diventerà papà, l'annuncio sui social

Lucca, che gioia: l'attaccante diventerà papà, l'annuncio sui socialTuttoNapoli.net
Oggi alle 20:10Dai social
di Davide Baratto

"La nostra più piccola, più grande forma d’amore. Vi amo da impazzire, per sempre", così Lorenzo Lucca sul suo profilo Instagram, insieme alla compagna Sofia Rallo, ha annunciato di aspettare un bambino.

Grande gioia per l'attaccante di proprietà del Napoli che diventerà papà. Di seguito il post.