Lucca, che gioia: l'attaccante diventerà papà, l'annuncio sui social
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"La nostra più piccola, più grande forma d’amore. Vi amo da impazzire, per sempre", così Lorenzo Lucca sul suo profilo Instagram, insieme alla compagna Sofia Rallo, ha annunciato di aspettare un bambino.
Grande gioia per l'attaccante di proprietà del Napoli che diventerà papà. Di seguito il post.
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