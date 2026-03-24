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Serie A, la Top 11 dell'ultima giornata al Fantacalcio: c’è anche un azzurro

Serie A, la Top 11 dell'ultima giornata al Fantacalcio: c’è anche un azzurro TuttoNapoli.net
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Oggi alle 21:50Dai social
di Francesco Carbone
La Lega Serie A ha pubblicato sui propri account social la Top 11 dell’ultima giornata, stilata sulla base dei voti del Fantacalcio.

La Lega Serie A ha pubblicato sui propri account social la Top 11 dell’ultima giornata, stilata sulla base dei voti del Fantacalcio. Nella formazione ideale trova spazio anche un calciatore del Napoli: si tratta di Scott McTominay, premiato con un 7 in pagella dopo aver realizzato il gol decisivo nell’ultimo turno contro il Cagliari.

La Top 11 di giornata secondo il Fantacalcio

La selezione dei migliori undici mette in evidenza i protagonisti più incisivi dell’ultimo turno di campionato, premiando le prestazioni individuali che hanno fatto la differenza. Di seguito la Top 11 completa: