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Serie A, la Top 11 dell'ultima giornata al Fantacalcio: c’è anche un azzurro
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La Lega Serie A ha pubblicato sui propri account social la Top 11 dell’ultima giornata, stilata sulla base dei voti del Fantacalcio.
La Lega Serie A ha pubblicato sui propri account social la Top 11 dell’ultima giornata, stilata sulla base dei voti del Fantacalcio. Nella formazione ideale trova spazio anche un calciatore del Napoli: si tratta di Scott McTominay, premiato con un 7 in pagella dopo aver realizzato il gol decisivo nell’ultimo turno contro il Cagliari.
La Top 11 di giornata secondo il Fantacalcio
La selezione dei migliori undici mette in evidenza i protagonisti più incisivi dell’ultimo turno di campionato, premiando le prestazioni individuali che hanno fatto la differenza. Di seguito la Top 11 completa:
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Copertina Da 0 a 10: l'incredibile apertura di Conte, il pazzesco dato di McTominay, il mistero Lukaku e il salmone Buongiorno di Arturo Minervini
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