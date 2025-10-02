Video Adani ironizza: "De Bruyne fa due assist e chi lo critica può dire solo una cosa"

"Secondo assist di De Bruyne. Tutti possono solo fare gne gne e tutti fanno gne gne gne...". Video ironico sui social da parte di Lele Adani. L'ex difensore e oggi opinionista tv ha così risposto in modo divertente e divertito a tutti quelli che in questi giorni avevano speso parole di critica per le prove di Kdb che ieri si è riscattato con una super prova contro lo Sporting in Champions.

Dopo la vittoria, per Conte è stata anche occasione per sottolineare le difficoltà superate oltre a parlare di Kdb: "Mi è piaciuta è la prestazione da squadra nonostante l'emergenza. Tutto passa in secondo piano, ma la linea difensiva mancava tutta, abbiamo preparato la partita in un giorno ed abbiamo battuto un'ottima squadra", le parole di Antonio Conte che chiude definitivamente anche le polemiche sulla reazione di De Bruyne al cambio: "Non ho niente da dirgli, è un bravissimo ragazzo che si impegna moltissimo".