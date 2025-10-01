Hojlund scherza sui social: "Fare 2 gol su assist di De Bruyne non era nelle mie previsioni"

"«Højlund segna due volte in Champions League dopo due assist di Kevin de Bruyne» non era sulla mia lista del 2025", così Rasmus Hojlund, MVP di Napoli-Sporting, ha scherzato con un post sul suo profilo Instagram dopo la serata europea che lo ha visto protagonista con una doppietta, entrambe le volte servito da KDB.

Di seguito il post.