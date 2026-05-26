Addio Conte, McTominay il primo (e per ora unico) a salutarlo sui social: “Grazie mister!”
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Il centrocampista scozzese, protagonista assoluto nell'anno dello scudetto ed anche nella seconda stagione di Conte in azzurro
Scott McTominay è il primo azzurro a dedicare un pensiero social ad Antonio Conte, che nella giornata di domenica ha annunciato il suo addio nella conferenza stampa congiunta tenuta con Aurelio De Laurentiis. Il centrocampista scozzese, protagonista assoluto nell'anno dello scudetto ed anche nella seconda stagione di Conte in azzurro, ha usato poche parole, ma significative.
"Grazie per l’incredibile supporto di questa stagione. Grazie Mister Conte" scrive McTominay nel post pubblicato su Instagram per l'allenatore, che ha sempre speso per lui parole d'elogio.
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