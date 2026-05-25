Mazzocchi: "Chiuso un altro anno di battaglie, orgoglioso di far parte di questo gruppo"
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Pasquale Mazzocchi, esterno del Napoli, ha salutato la stagione come tutto il resto della squadra contro l'Udinese
Pasquale Mazzocchi, esterno del Napoli, ha salutato la stagione come tutto il resto della squadra contro l'Udinese. Sui social ha poi salutato anche i tifosi: "Si chiude un altro anno, fatto di battaglie, emozioni e momenti che ci hanno fatto unire ancora di più. Orgoglioso di far parte di un gruppo forte come il nostro.
Un grazie sempre alla nostra gente del supporto continuo, sopratutto nei momenti difficili. Forza Napoli Sempre".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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