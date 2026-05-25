Pistocchi fa un nome a sorpresa per il dopo-Conte: "Consiglio disinteressato ad ADL"

Pistocchi fa un nome a sorpresa per il dopo-Conte: "Consiglio disinteressato ad ADL"TuttoNapoli.net
Oggi alle 16:20Dai social
di Pierpaolo Matrone

Tra i tanti nomi accostati alla panchina del Napoli dopo l’addio di Antonio Conte non c'è, almeno per ora, quello di Fabio Pisacane. A proporlo è stato il giornalista Maurizio Pistocchi attraverso un post pubblicato sui social.

“Consiglio disinteressato per De Laurentiis: bravo, bravissimo Pisacane, una scelta nel futuro”, ha scritto Pistocchi, indicando nell’attuale allenatore del Cagliari un profilo interessante per il futuro azzurro. L’ex difensore, infatti, ha chiuso una stagione positiva in Sardegna, portando il Cagliari a quota 43 punti in classifica.