Vergara da brividi: "Quest'anno ho capito: tutto è possibile! Grazie ai tifosi..."

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"Non so nemmeno come ricompensarvi a dovere, ma lo farò con un enorme grazie a tutti. Sempre con un obiettivo: sudare la maglia"

Per Antonio Vergara è stata una stagione speciale. Era a un passo dal lasciare Napoli in prestito, di nuovo, ma il destino stavolta gli ha riservato altro: la sequela di infortuni gli ha permesso di giocare le prime partite da titolare garantendogli la permanenza, ma non solo. Vergara, ragazzo cresciuto nella provincia della città partenopea e maturato professionalmente nelle giovanili del club, ha vissuto un sogno ad occhi aperti: segnare con la maglia della sua squadra, prendersi l'ovazione del pubblico del Maradona, della sua gente. La prima rete, stupenda, in Champions League contro il Chelsea, poi ancora a segno contro Fiorentina e Como.

Così, Antonio Vergara sui suoi profili social ha scritto una lettera da brividi ripercorrendo i momenti più belli e le emozioni che ha provato: "Tutto è possibile…Sì, dopo quest’anno credo che tutto sia possibile. Ero arrivato qui in punta di piedi e pieno di insicurezze e, in realtà, non so nemmeno chi ringraziare per primo: se i miei familiari, il mio procuratore, che in realtà è una parte della mia famiglia, oppure i miei amici di spogliatoio e tutto lo staff.

Nel dubbio, ringrazio tutti allo stesso modo per l’uomo che sono diventato. Non so nemmeno come ricompensarvi a dovere, ma lo farò con un enorme grazie a tutti… a tutti e soprattutto a voi tifosi, che mi avete accolto come un figlio e che ora state leggendo questo post. Vi dico: grazie, grazie e grazie ancora. Questa stagione è giunta al termine tra alti e bassi, ma sempre con un obiettivo: sudare la maglia. E quello lo abbiamo fatto alla grande, anche quando qualcos’altro veniva meno. Ci vediamo alla prossima. Forza Napoli sempre".