Milinkovic-Savic ai tifosi: "Stagione dura ma piena di emozioni. Grazie Napoli"

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Vanja Milinkovic-Savic ha appena concluso la sua prima stagione da calciatore del Napoli. Il portiere serbo è stato tra i protagonisti della squadra: 38 presenze e diversi rigori parati. Così, Milinkovic ha voluto ringraziare i tifosi tramite un post sul suo profilo Instagram: "Si chiude una stagione difficile ma bella e piena di emozioni.

Grazie Napoli. Grazie Napoletani". Di seguito il post.