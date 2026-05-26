Olivera: "Non siamo riusciti a difendere il titolo, ma abbiamo difeso la maglia fino alla fine"

vedi letture

Così Mathias Olivera, difensore del Napoli, scrive su Instagram dopo la fine della stagione in casa azzurra:

"Si chiude una altra stagione..

Non siamo riusciti a difendere il titolo, ma abbiamo difeso questa maglia fino alla fine". Così Mathias Olivera, difensore del Napoli, scrive su Instagram dopo la fine della stagione in casa azzurra: "Abbiamo lavorato duro per tutta la stagione, nonostante le difficoltà, dando sempre il massimo Grazie a tutto il popolo azzurro per il sostegno durante il anno e Forza Napoli Sempre" conclude il difensore.