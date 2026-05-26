Conferenza Conte, Pistocchi: "Poco rispetto verso ADL, l'ha deriso pubblicamente"

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Questo il pensiero del giornalista Maurizio Pistocchi, che su X ha commentato così la conferenza d'addio del tecnico.

"La gente ha riso. A me, personalmente, questa conferenza stampa con il cellulare che squilla, Aurelio De Laurentiis che straparla e Antonio Conte che lo deride pubblicamente ha trasmesso una grande tristezza". Questo il pensiero del giornalista Maurizio Pistocchi, che su X ha commentato così la conferenza d'addio del tecnico.

"Per l’immagine disgregante che dà dell’SSC Napoli e per il poco rispetto che Conte dimostra verso il suo generoso datore di lavoro. C’è modo e modo anche di lasciarsi, e forse qualcuno dovrebbe spiegarlo a Conte" ha concluso Pistocchi.