Conferenza Conte, Pistocchi: "Poco rispetto verso ADL, l'ha deriso pubblicamente"
"La gente ha riso. A me, personalmente, questa conferenza stampa con il cellulare che squilla, Aurelio De Laurentiis che straparla e Antonio Conte che lo deride pubblicamente ha trasmesso una grande tristezza". Questo il pensiero del giornalista Maurizio Pistocchi, che su X ha commentato così la conferenza d'addio del tecnico.
"Per l’immagine disgregante che dà dell’SSC Napoli e per il poco rispetto che Conte dimostra verso il suo generoso datore di lavoro. C’è modo e modo anche di lasciarsi, e forse qualcuno dovrebbe spiegarlo a Conte" ha concluso Pistocchi.
La gente ha riso, a me personalmente questa press Conference, con il cellulare che squilla, #DeLaurentiis che straparla, e #Conte che pubblicamente lo deride ha messo una grande tristezza. Per l’immagine disgregante che da dell’#SSNapoli e per il poco rispetto che #Conte dimostra… pic.twitter.com/BID88M7O3M— Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) May 26, 2026
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