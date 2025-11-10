ADL tranquillizza i tifosi: "Conte si sacrifica ogni secondo: questa la miglior garanzia"

Davide Baratto

] un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione. Questa è la garanzia più importante che si possa dare oggi a un club, ai calciatori e a tifosi esigenti come quelli del Napoli", questo è uno dei passaggi più importanti del tweet di Aurelio De Laurentiis, che sul suo profilo X ci ha tenuto a tranquillizzare i tifosi nel caos post-Bologna, accresciuto ulteriormente dai rumour infondati circa le dimissioni di Antonio Conte.