Starace, messaggio alla squadra: "Ragazzi, ci rialzeremo più forti di prima, insieme!"

Il Napoli cade ancora in trasferta, ko netto a Bologna, e perde anche la testa della classifica. La squadra di Conte è ora quarta in classifica, scavalcata da Inter e Roma e dovrà sfruttare la sosta per riordinare le idee, rimettersi in pista e ritornare a marciare.

Dopo la sconfitta di oggi e le parole del tecnico azzurro sui problemi della squadra, lo storico magazziniere del Napoli, Tommaso Starace, ha pubblicato una foto di gruppo su Instagram, mandando un messaggio allo spogliatoio: "Le partite si vincono e si perdono ma Noi siamo il Napoli! Ragazzi, ci rialzeremo più forti di prima, insieme! Sempre forza Napoli!".