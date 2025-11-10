Ziliani: “Conte come Schettino, ha finito le scuse e inizia manovre d’abbandono”
Conte come Schettino. Così scrive su X Paolo Ziliani, che commenta duramente le parole del tecnico: "L'incubo Champions lo tormenta e non sapendo come uscirne prova a scaricare i giocatori. "Non mi seguono, non mi va di accompagnare un morto".
Prove tecniche di separazione. Dopo mesi passati a piagnucolare e a lamentarsi di ogni cosa, arbitri, Palazzo e destino cinico e baro, dopo il flop di Bologna seguito ai flop con Como e Eintracht l'allenatore del Napoli, ormai senza più scuse, ha iniziato le grandi manovre di abbandono della nave: un ammutinamento in piena regola anche se i traditori, nella sua narrazione, sono naturalmente i giocatori. Un film già visto (purtroppo non da De Laurentiis)
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
