Alvino smentisce: "Nessun incontro in programma Conte-ADL! Tecnico è a Torino per compleanno della figlia"
di Arturo Minervini

Nelle ultime ore alcuni esperti di mercato, tra cui Matteo Moretto, hanno parlato di possibile incontro tra Antonio Conte e la dirigenza del Napoli. Notizia che viene invece smentita da Carlo Alvino, che su X scrive: "Non c’è nessun incontro in programma oggi tra Adl e Conte.

L’allenatore azzurro è a Torino in famiglia, dove tra l’altro si festeggia il compleanno della figlia".