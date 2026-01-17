Alvino: "Appena il Napoli rallenta si scatena la canea urlante. Torniamo alla vittoria!"

Alvino: "Appena il Napoli rallenta si scatena la canea urlante. Torniamo alla vittoria!"
Oggi alle 07:10Dai social
di Davide Baratto

Il giornalista Carlo Alvino, nel suo editoriale su Teleclub Italia, ha presentato la sfida del Napoli di Antonio Conte contro il Sassuolo: "Il pareggio di mercoledì in casa contro il Parma - pareggio che abbiamo fortemente criticato al di là dell’errore arbitrale del gol annullato al Napoli che era regolarissimo, checché ne dicano queste apparecchiature fintamente tecnologiche - lascia un segno indelebile di rabbia e delusione. E allora bisogna guardare al Sassuolo: torniamo alla vittoria obbligatoriamente, torniamo alla vittoria senza se e senza ma.

Perché il pareggio contro il Parma, oltre a far allontanare il Napoli dal primo posto in classifica creando il -6 dall’Inter e il -3 dal Milan, ha scatenato quella canea urlante che ciancia e tira fuori le teorie più astruse ogni qualvolta il Napoli rallenta. Non appena c’è un piccolo stop escono fuori gli anti Napoli, quelli innamorati delle proprie idee e non del Napoli, quelli a cui è antipatico Antonio Conte. Potrei continuare: un elenco infinito, perché la canea urlante vede numerosi iscritti che cianciano alle spalle del Napoli e dei tifosi del Napoli. Torniamo alla vittoria! Io spero che tutta la piazza e tutto l'ambiente sia consapevole che bisogna tornare alla vittoria, senza andare tanto per il sottile".