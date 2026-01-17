Alvino: "Appena il Napoli rallenta si scatena la canea urlante. Torniamo alla vittoria!"

Il giornalista Carlo Alvino, nel suo editoriale su Teleclub Italia, ha presentato la sfida del Napoli di Antonio Conte contro il Sassuolo: "Il pareggio di mercoledì in casa contro il Parma - pareggio che abbiamo fortemente criticato al di là dell’errore arbitrale del gol annullato al Napoli che era regolarissimo, checché ne dicano queste apparecchiature fintamente tecnologiche - lascia un segno indelebile di rabbia e delusione. E allora bisogna guardare al Sassuolo: torniamo alla vittoria obbligatoriamente, torniamo alla vittoria senza se e senza ma.

Perché il pareggio contro il Parma, oltre a far allontanare il Napoli dal primo posto in classifica creando il -6 dall’Inter e il -3 dal Milan, ha scatenato quella canea urlante che ciancia e tira fuori le teorie più astruse ogni qualvolta il Napoli rallenta. Non appena c’è un piccolo stop escono fuori gli anti Napoli, quelli innamorati delle proprie idee e non del Napoli, quelli a cui è antipatico Antonio Conte. Potrei continuare: un elenco infinito, perché la canea urlante vede numerosi iscritti che cianciano alle spalle del Napoli e dei tifosi del Napoli. Torniamo alla vittoria! Io spero che tutta la piazza e tutto l'ambiente sia consapevole che bisogna tornare alla vittoria, senza andare tanto per il sottile".