Alvino: "C'è chi brinda alla permanenza di Osimhen, ma Lukaku distribuisce limoni..."

Con un messaggio sui suoi canali social, il giornalista di Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino ha commentato la vittoria del Napoli sul Parma, sottolineando anche le critiche pretestuose da parte di alcuni per la vicenda Osimhen: "NapoliParma, c’è chi per sbeffeggiare il Napoli brinda alla permanenza di Osimhen in maglia azzurra e chi invece con gioia brinda all’arrivo dì Lukaku che, oltre a fare gol, prevedo provvederà a distribuire in giro un bel pò di limoni. Anche perché brindare con il limoncello può fare bene soprattutto a chi ha problemi di gestione della bile #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno!".